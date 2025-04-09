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黏高圓圓接愛女下課 趙又廷滿眼寵溺 網喊：要一直甜蜜

娛樂新聞組／綜合報導
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趙又廷(圖)與高圓圓結婚11年，依舊很甜蜜。(取材自微博)
趙又廷(圖)與高圓圓結婚11年，依舊很甜蜜。(取材自微博)

45歲中國女星高圓圓與40歲台灣男星趙又廷結婚邁入11年，感情溫度卻從未退燒，始終維持在熱戀，每一次同框都是曬恩愛。近日，他倆被狗仔拍到一起去接女兒Rhea下課，只見高圓圓一把將Rhea抱在懷中，趙又廷則在一旁緊盯妻女互動，眼神裡滿滿的愛。

趙又廷與高圓圓近日才從台灣返回北京，不少網友前兩天才分享在機場偶遇他倆的畫面。這次，兩人被知名狗仔「吃瓜少女張小寒」拍到買咖啡後一同前往學校接女兒Rhea。

從畫面中可見，高圓圓見到女兒後，立刻將她抱在懷中，還把趙又廷的棒球帽戴在女兒頭上，Rhea又調皮地將爸爸的帽子戴回到媽媽頭上，兩人不停嬉鬧，趙又廷則在一旁溫柔看著，眼神充滿寵溺。不少網友看了大呼「好幸福的一家人」。

據悉，趙又廷夫妻長期定居北京，女兒就讀於某國際學校，傳學費每年最高要30萬人民幣，該校也曾是張藝謀、黃磊等為孩子選擇就讀的明星學校。趙又廷夫妻有約定「不同時離家工作」，確保至少一方能留在女兒身邊。

隨著陳妍希與陳曉結束八年婚姻，以及吳奇隆、劉詩詩頻傳婚變，不少網友看好趙又廷與高圓圓這一對，並喊話希望兩人能夠「一直甜蜜下去」。

趙又廷與高圓圓(圖)結婚11年，依舊很甜蜜。(取材自微博)
趙又廷與高圓圓(圖)結婚11年，依舊很甜蜜。(取材自微博)

趙又廷 高圓圓 劉詩詩

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