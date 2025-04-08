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微博認證Q1爆款劇 「難哄」竟然沒上榜

娛樂新聞組／綜合報導
檀健次主演的「獵罪圖鑑第二季」獲肯定。(取材自微博)
檀健次主演的「獵罪圖鑑第二季」獲肯定。(取材自微博)

2025年第一季結束了，在眾多電視劇中，哪些劇成為了爆款劇？根據微博近日公布的第一季度獲得認證的爆款劇名單中，只有三部作品入榜，但白敬亭、章若楠的熱播劇「難哄」竟然不在榜上，白鹿的「白月梵星」、「北上」也未入選，讓不少網友大嘆意外，還說觀眾的口味愈來愈刁鑽了。

微博公布2025年第一季度獲得認證的爆款劇名單，三部作品分別是檀健次的「獵罪圖鑑第二季」（微博討論量7382萬，熱搜數365個、集均播放量5352萬）、王鶴棣的「大奉打更人」（微博討論數8046萬，熱搜數303個、集均播放量4199萬）以及楊紫與李現的「國色芳華」（微博討論量1.04億、熱搜數535個、集均播放量4074萬）。

據悉，爆款指標需符合以下三大條件：微博討論量高於3000萬、微博熱搜數多於300個，以及雲和數據統計在熱播期的集均有效播放量（集均播放量）大於4000萬，條件缺一不可。

以上三部劇確實在第一季度創下極高關注度，以「大奉打更人」來說，王鶴棣在首播不久雖因演技浮誇遭到質疑，但隨著劇情推進，不少人被王鶴棣正義熱血的演技打動，口碑大反轉；「國色芳華」則是在年初播出後，收視與口碑一路開高走高，從劇情到楊紫與李現的演技，無一不收穫好評，堪稱開年爆款大劇，獲得微博認證實至名歸。

不過有網友質疑，白敬亭與章若楠主演的「難哄」明明收穫了極高的熱度，在討論數、熱搜數都居不高不下，為何進不了爆款劇？據悉，「難哄」各方面數據確實都達標，可惜集均播放量未破4000萬，最終和爆款劇擦身而過。

楊紫憑藉「國色芳華」收穫高口碑、高收視。(取材自微博)
楊紫憑藉「國色芳華」收穫高口碑、高收視。(取材自微博)
王鶴棣在「大奉打更人」中展現熱血演技。(取材自微博)
王鶴棣在「大奉打更人」中展現熱血演技。(取材自微博)

微博 王鶴棣 章若楠

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