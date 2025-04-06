葉童被疑精力不夠 回懟房琪「有問題」

葉童被質疑精力務問題，她不客氣回懟。（取材自微博）

大陸人氣綜藝節目「乘風2025」(簡稱「浪姐6」)自開播以來，話題不斷，在最新一期公演組隊環節中，隊長葉童邀請房琪同隊，而房琪稱「想要嘗試唱跳舞台，擔心葉童的精力問題」，並補充「希望你能玩得開心」。沒想到葉童當場回應，「你懷疑我的精力，我覺得你有問題」，相關話題瞬間登上熱搜。

該節目內容迅速引發網路熱議，有網友認為，「葉童好硬氣，就該懟回去」、「房琪這樣說真的太尷尬了」，還有人評論，「我宣布浪姐6播到現在最爽的名場面誕生了」。

而葉童假裝生氣的傲嬌反應，也讓觀眾一窺這位老牌影后頑童般的真性情。

此事也驚動主持人謝娜發文調侃道，「官人太耿直，還有兩個看熱鬧不嫌事大的」。

此前，在「浪姐6」第三次公演舞台上，62歲的葉童挑戰高難度唱跳曲目「跳樓機」引發網友大讚「葉童老師這精氣神真的太厲害了」、「感覺比我還有活力」。

據悉，62歲的葉童因「新白娘子傳奇」中的許仙一角廣為人知，之後還出演了「倚天屠龍記」、「康定情歌」、「原來就是你」等影視作品。她官宣加入「浪姐」陣容時，一度因為銀灰色「掃把頭」髮型，惹得網友質疑，她是得罪造型師了嗎？還有人大呼「別虐待老人」。