才遭綁架獲救 王星上綜藝演一遍 網批消費傷痛

曾被綁架的王星參加「無限超越班3」，竟被要求演出「被綁架」橋段。（取材自微博）

大陸演員王星去年曾遭誘騙至緬甸 電詐園區，後因女友網上求助引發輿論關注，最終於今年1月獲救回中國。休養後，他於2月發行單曲並加盟綜藝「無限超越班3」。然而，在最新一期節目中，王星被要求演出「被綁架後與家人視訊」的內容，其逼真表現雖獲評審好評，卻引發網友強烈不滿，直指節目組「消費傷痛」、「吃人血饅頭」，相關話題更登上微博 熱搜。

節目中，導演王晶設定的試戲題目為「人質獲准與家人通話」，並提醒「隨時可能被撕票」。王星毫不猶豫接下挑戰，先是嘗試撥打母親電話未果，隨後改撥女友號碼。視訊接通後，他強作鎮定，笑著展示新髮型，並閒聊家常，但情緒逐漸崩潰，哽咽拭淚，甚至向綁匪道歉。

王星的生動演技被讚，「好有代入感，看的人心疼」、「不知道是不是有親身經歷，王星演技真的可以」，但也有不少觀眾認為節目組安排此情節欠妥，痛批：「明知他的經歷，還讓他演這個？」、「節目組有沒有下限啊？這是他人生最恐怖的時刻，還讓他演出來？」、「節目組有點過分了啊」、「簡直在傷口上撒鹽」。