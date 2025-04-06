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張藝興變身聾人爸爸… 演技獲表演系副教授認可 網喊「遲早拿影帝」

娛樂新聞組／即時報導
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張藝興在電影「不說話的愛」中演技獲讚。(取材自微博)
張藝興在電影「不說話的愛」中演技獲讚。(取材自微博)

33歲大陸男星張藝興近年在演藝事業表現不俗，演技受到肯定，被譽為是全能藝人。近日，他主演的電影「不說話的愛」上映，單日票房目前衝破1300萬人民幣，登上單日票房冠軍電影，而其演技亦獲得北京電影學院表演系副教授的認可，網友大讚「遲早拿下影帝」。

電影中，張藝興拋開偶像形象，全程素顏，飾演一位聾人爸爸。而為了貼近角色，他更親自跟手語老師學習手語，就連拍片空檔都不忘認真練習。演技上，他亦有所突破，有一場法庭戲分，他為了保護女兒替他人頂罪，從一開始無精打采的眼神空白，到後來聽到女兒在聽眾席發出的聲音，頓時情緒轉變，聲嘶力竭地跪下來向法官認罪，展現出的絕望感，將父親的「保護慾」演得淋漓盡致，感動人心。

香港01報導，針對張藝興的表演，北京電影學院表演系副教授王春子在受訪時表示，一開始知道這個角色要由張藝興擔綱時其實有點擔心，「我覺得這個角色的難度特別大，譬如要將手語變成生活中主要的溝通方式，其實不容易。此外，還有一個難點，跟兒童演員搭戲需要擔任引導者，而且孩子演戲其實就是一個『真』字，面對一個『真』字的時候，所有的技巧就都沒有用了。張藝興在這部戲裡，多是和兒童演員在搭，我覺得兩個人配合得相當不錯。」

張藝興克制且細膩的演繹方式也打動了不少人，連王春子都被感動到哭了好幾次，「我幾次落淚，整個的字幕全部出完，大家都還捨不得走，沉浸在這裡邊，久久地出不來。」

張藝興從一位偶像到演技受到認可的演員，讓不少網友大讚，「表演恰到好處」、「演技真的是實力派」，還有人看好張藝興，「遲早拿下影帝」。

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