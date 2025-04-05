塵封4年舊作…梁朝偉演帥氣詐騙犯 票房慘落後段班

梁朝偉(左)在片中與歐嘉柯瑞蘭蔻扮演情侶。(取材自微博)

由影帝梁朝偉 、段奕宏、「007女郎」歐嘉柯瑞 蘭蔻（Olga Kurylenko）主演的電影「獵狐行動 」，在塵封四年多後，近日突然上映。據悉，該片是根據真實事件改編的中國首部海外追逃犯罪電影，故事情節及拍攝手法具有港片特色，外界原本一至看好。沒想到，該片票房截至目前才破1009萬，在清明檔期只排第五名，可說是表現差強人意。

從官方發布的劇照中可見，梁朝偉在片中以多套西裝造型現身，一方面是一個狡詐的騙徒，另一方面與歐嘉柯瑞蘭蔻扮情侶，又是一位魅力情人，反差形象相當迷人。其實，這不是梁朝偉第一次演反派，在「金手指」與「尚氣與十環傳奇」中，他也曾扮過壞人。

「獵狐行動」早在2019年時就拍攝完成，期間經歷了多次定檔和撤檔，據指原因與電影投資方涉及金融騙局有關。清明檔期上映後，首日票房竟不到1000萬人民幣，遠不如張藝興的「不說話的愛」、趙麗穎的「向陽花」，以及仍未下檔的動畫「哪吒之魔童鬧海」。

據看過電影的網友表示，「劇情老套，沒有邏輯」、「不分場合的刻意煽情」，還有人說，該片雖然強調雙男主，但梁朝偉的戲分卻不多，段奕宏成了影片的大男主角，而梁朝偉更像是個襯託大男主角高光的反派工具人，沒有性格，人物特點不鮮明。

有媒體預測，「獵狐行動」最終票房大約只有6000萬人民幣，而該片製作成本高達2億人民幣，虧損之大令人咋舌。