「誰說60歲得退休」 張學友唱回台北小巨蛋嗨翻

張學友寶刀未老，這次在台北要一口氣唱九場。(圖／JDS提供)

「沒有說60歲一定要退休 的，我就不退，怎麼了？」香港 歌神張學友相隔10個月，再度回到台北開唱，迎來第226場，盡管曾經告假過4次，包含去年臨時取消的台北3場，63歲的張學友在小巨蛋上竄下跳、扭臀擺胯，歌聲穿透歲月震動全場觀眾淚腺，能再看到健健康康、意氣風發的歌神狀態如此之好，許多歌迷直呼「真好」。

張學友在「等你等到我心痛」滿頭大汗吹著口哨，自嘲吹得不完美，但萬名觀眾仍送上掌聲，歌神搖搖頭，害羞笑了。

他深深一鞠躬，自嘲：「大家應該會覺得唱這麼久了，絕對沒問題的。」他有些羞愧地降低了音量解釋：「只是每次在台北都會有某程度上的緊張，加上上次來取消了（三場），心裡面總是有點怪怪的，今天很想盡力去表演，平穩就好了。」

「我知道，台灣的朋友非常愛我的，我從前不敢講這個話，我現在都不怕了，我怕自己不講沒得講了，趁這個機會謝謝大家對我的支持、信任。」他謙虛說：「雖然我沒有什麼天分，但我真的是非常努力的歌手，我不敢告訴大家我練多少次…我會盡量把接下來的演唱會唱好，張學友加油！明天一定會比今天好的，加油！」

他知道台灣歌迷的愛，今年加開了高雄場次，之前在港都開唱，還驚喜獻唱台灣女歌手江蕙的「家後」；台北場江蕙的花籃上寫著「麥克風我拿走囉」。歲月是公平的，歌神雖神，仍有敗給病毒時，張學友用熱愛與敬業抵抗生理變化。