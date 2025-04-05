「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠不回歸 網喊可惜

「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

由白敬亭、章若楠 主演的電視劇「難哄」，突破15億的播放量，雖然已經大結局，但該劇熱度不減。近日「難哄」製片舉辦內容創享會，並在會上宣布「難哄」將與姊妹篇「偷偷藏不住」製作電影版，不過不會由原班人馬飾演，而是將全球選角，另尋新演員。消息一出，讓不少「藍白CP」大呼可惜。

白敬亭、章若楠宿命感的演出被讚「天選桑延、溫以凡」，粉絲一度期待兩人可以二搭，本以為「難哄」電影版有機會，沒想到片方直接做出「換人演」選擇。

其實，白敬亭昔日受訪時就曾說過拍完「難哄」後，不會再接演校園劇，因為自己年紀大了，沒有自信可以詮釋好角色，意即再演桑延學生時期，幾乎不可能。

此外，就製片公司而言，除了主角的聲勢水漲船高，更怕外界定型，因此若要原班人馬演出，現實面將有難度，而全球選角更有助製片公司培養新星。

白敬亭、章若楠不能再演「桑頭牌」與「溫霜降」，讓不少劇粉扼腕，紛紛大呼「我心中的桑延和溫以凡只能是白敬亭、章若楠」、「真的不考慮他倆嗎」，但也有不少網友開始點名心目中適合出演的人選。

除了選角，「難哄」電影版將如何改編也令書粉與劇迷好奇，畢竟相較電視劇版，電影篇幅有限，如何深刻描寫兩位主角的內心世界，將是一大考驗。