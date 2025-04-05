家族合照洩家世 章子怡竟是「喬家大院」後人

章子怡的家族合照被掛在喬家大院。(取材自微博)

有網友到山西參觀喬家大院，發現一張章子怡 照片，照片上清晰標示著「喬毓琳外孫女章子怡」，章子站在第二排的中央，網友一開始以為是宣傳片，仔細一看才知是家族合影，該網友驚訝，原來章子怡是喬家大院的後人。

搜狐娛樂報導，合照中並沒有章子怡的外婆，而是舅舅、舅媽全家與章子怡的合影，其實章子怡也曾在社群平台說過，自己和外祖母從來沒有見過面。

章子怡的外婆喬毓琳，是喬家保元堂喬吉士的三女兒，喬毓琳在那個年代是一個傳奇女子，同時是一名學霸，也是典型的東方美人，眉眼、身材、氣質，章子怡和外婆有幾分像。

據報導，章子怡出道時，許多人看到她父母照片總覺得章子怡既不像父親也不像母親，直到看到章子怡外婆喬毓琳的照片，大家才恍然大悟，原來她是「隔代遺傳」，長相和氣質竟與外婆極為相似。

報導指，喬毓琳是喬致庸堂弟的後代，喬致庸是喬家「在中堂」的第一代堂主，也是出了名的大善人，在1877年祁縣遭災的時候，他出巨資賑災救困，由於經商有道，喬家在他的帶領下積攢了大量家產，也是他開創了喬氏家族商業的輝煌。由蔣勤勤和陳建斌主演的「喬家大院」，主要就是描述喬家致富的故事。