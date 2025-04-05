我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

家族合照洩家世 章子怡竟是「喬家大院」後人

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
章子怡的家族合照被掛在喬家大院。(取材自微博)
章子怡的家族合照被掛在喬家大院。(取材自微博)

有網友到山西參觀喬家大院，發現一張章子怡照片，照片上清晰標示著「喬毓琳外孫女章子怡」，章子站在第二排的中央，網友一開始以為是宣傳片，仔細一看才知是家族合影，該網友驚訝，原來章子怡是喬家大院的後人。

搜狐娛樂報導，合照中並沒有章子怡的外婆，而是舅舅、舅媽全家與章子怡的合影，其實章子怡也曾在社群平台說過，自己和外祖母從來沒有見過面。

章子怡的外婆喬毓琳，是喬家保元堂喬吉士的三女兒，喬毓琳在那個年代是一個傳奇女子，同時是一名學霸，也是典型的東方美人，眉眼、身材、氣質，章子怡和外婆有幾分像。

據報導，章子怡出道時，許多人看到她父母照片總覺得章子怡既不像父親也不像母親，直到看到章子怡外婆喬毓琳的照片，大家才恍然大悟，原來她是「隔代遺傳」，長相和氣質竟與外婆極為相似。

報導指，喬毓琳是喬致庸堂弟的後代，喬致庸是喬家「在中堂」的第一代堂主，也是出了名的大善人，在1877年祁縣遭災的時候，他出巨資賑災救困，由於經商有道，喬家在他的帶領下積攢了大量家產，也是他開創了喬氏家族商業的輝煌。由蔣勤勤和陳建斌主演的「喬家大院」，主要就是描述喬家致富的故事。

得知章子怡是喬家後人，有網友表示如果「喬家大院」讓章子怡來演，是不是會不一樣呢？不過，也有網友表示，「國際章」章子怡長了一張電影臉，很少拍這種電視劇，蔣勤勤的表現也不錯。

章子怡竟是喬家大院的後人。(中新社資料照片)
章子怡竟是喬家大院的後人。(中新社資料照片)

章子怡

上一則

阿湯悼戰友方基墨 感性祝願「下一趟旅程順遂」

延伸閱讀

章子怡照片為什麼被掛在喬家大院？原來她是喬家後人

章子怡照片為什麼被掛在喬家大院？原來她是喬家後人
章子怡同框張凌赫 被誇像豪門姐弟 網喊拉弟弟演電影

章子怡同框張凌赫 被誇像豪門姐弟 網喊拉弟弟演電影
章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人
章子怡站台上海GUCCI「竹境」特展 解構Bamboo包前世今生

章子怡站台上海GUCCI「竹境」特展 解構Bamboo包前世今生

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38
趙露思在「小小的勇氣」中的爭議片段遭刪。(取材自微博)

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

2025-03-30 07:00

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅