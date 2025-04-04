侯佩岑不認這兩處整形 自爆「要也整胸部」

侯佩岑否認鼻子、下巴整容，(取材自微博)

47歲台灣前甜心主播侯佩岑，最近加入中國真人秀綜藝「乘風2025」（又稱「浪姐６」），成為選手之一。近日有網友質疑她鼻子、下巴整容，侯佩岑否認，並說若要整容，首選會是胸部。

搜狐娛樂訊報導，侯佩岑面對網友對她鼻子、下巴整容的質疑時，顯得相當坦然和直率。她回應：「不是，如果我鼻子做了還會這樣一高一低、一大一小，還歪的嗎？」她也否認自己做了下巴，「這個下巴是真沒做，但是因為我咬合是不正的，可能講話之後，你覺得那個下巴很搶戲。」

報導指出，令人意想不到的是，侯佩岑還幽默地表示，若真的要整容，不會做鼻子，也不會選下巴，她首選會是胸部，「我錢要花在刀口上」，這句話一出，立刻引發了網友大讚她的坦率和幽默。

侯佩岑成為「浪姐６」的班底後，在節目中提到自己是雙語主播出身，之所以離開主播台，原因和曾經播報自己與周杰倫 的戀情新聞有關。