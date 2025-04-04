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陳冠希17年前道歉完勝金秀賢 霸氣引退網讚「真男人」

記者陳穎／綜合報導
陳冠希當年因艷照門開記者會道歉，同時宣布退出演藝圈。(取材自微博)
陳冠希當年因艷照門開記者會道歉，同時宣布退出演藝圈。(取材自微博)

韓星金秀賢3月10日捲入舊愛金賽綸之死，神隱21天在3月31日出面舉辦記者會，否認追債、交往未成年金賽綸等指控，最後並向家屬及一直爆料他黑幕的YouTube「橫豎研究所」求償120億韓元（約891萬美元）。雖然終於出來面對舉辦記者會，但他完美妝髮還有大哭的表現，還是沒有讓局面逆轉勝。對此，有網友點名曾因不雅照事件舉辦記者會道歉的男星陳冠希，大讚他是藝人道歉記者會的最佳典範。

2008年陳冠希因送修電腦，導致照片外流的「艷照門事件」，由於此事牽涉到多名在線女星，事件曝光後迅速成為焦點，陳冠希召開記者會承認照片是自己拍攝的，但被人不法偷去，並在網路在公開，他向受害女星道歉，並宣布退出香港演藝圈。

陳冠希說到做到至今已17年。網友直呼：「他其實也是受害人，但還是承擔一切更退出娛樂圈，金秀賢從頭到尾還是『明星金秀賢』，哭哭啼啼要告女方家屬，不說陳冠希是多高尚，最起碼他給大家一個交代。」

不少網友直言：「本來對冠希沒啥感覺，但想想他其實是真男人」、「冠希真男人，說退圈就退圈」、「金秀賢就像是作秀發表會」、「同樣是道歉陳冠希直接封神」。

另外網友也提及，金秀賢道歉也不如出軌的許志安。許志安2019年因「安心偷食」事件召開記者會，他坦言：「我是一個壞了的人。」完全面對錯誤，他的坦誠態度雖未完全挽回形象，但被認為是負責任表現。

金秀賢道歉記者會被網友批評不及格。(歐新社)
金秀賢道歉記者會被網友批評不及格。(歐新社)

金秀賢 金賽綸

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