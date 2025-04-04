章子怡照片為什麼被掛在喬家大院？原來她是喬家後人

章子怡的家族合照被掛在喬家大院。（取材自微信）

有網友到山西參觀喬家大院，發現一張章子怡 照片，照片上清晰地標示著「喬毓琳外孫女章子怡」，章子站在第二排的中央，網友一開始以為是宣傳片，仔細一看才知是家族合影，該網友驚訝，原來章子怡是喬家大院的後人。

搜狐娛樂報導，合照中並沒有章子怡的外婆。而是舅舅舅媽全家與章子怡的合影，其實章子怡也曾在社群平台說過，自己和外祖母從來沒有見過面。

章子怡是喬家大院的後人。（中新社資料照片）

章子怡的外婆喬毓琳，是喬家保元堂喬吉士的三女兒，喬毓琳在那個年代、是一個傳奇的女子，也是一個學霸，也是典型的東方美人，眉眼、身材、氣質，章子怡和外婆有幾分像。

據報導，章子怡出道時，許多人看到她父母的照片時都會覺得章子怡的面容既不像父親也不像母親。直到看到章子怡外婆喬毓琳的照片，大家才恍然大悟，原來她是「隔代遺傳」，長相和氣質竟與外婆極為相似。

「喬家大院」由蔣勤勤（右）與陳建斌主演。(圖／中視提供)

報導指，喬毓琳是喬致庸堂弟的後代，喬致庸是喬家「在中堂」的第一代堂主，也是出了名的大善人，在1877年祁縣遭災的時候，他出巨資賑災救困，由於經商有道，喬家在他的帶領下，積攢了大量的家產。也是他開創了喬氏家族商業的輝煌。由蔣勤勤和陳建斌主演的「喬家大院」主要是描述喬家致富的故事。

得知章子怡是喬家後人，有網友表示：「如果「喬家大院」讓章子怡來演，是不是會不一樣呢？」不過，也有網友表示，「國際章」的章子怡長了一張電影臉，很少拍這種電視劇，認為蔣勤勤表現的也不錯。