觀影說劇／劉德華白髮帥呆 扮股海「獵金」高手

劉德華在「獵金·遊戲」一頭花白的頭髮現身，扮演股市操般高手。(圖／華映娛樂提供)

香港 天王劉德華 、歐豪領銜主演，倪妮、劉以豪、黃奕、蔣夢婕、鄭則士、張晨光等強大陣容演出的金融犯罪新作「獵金·遊戲」，日前發布電影前導預告及海報，展現驚人強片氣勢，呈現金融市場被利用變成「賭場」，股市升跌皆由隱藏力量操縱的內幕。電影由票房大賣的「拆彈專家」幕後班底全力打造，邱禮濤導演、劉德華、倪妮繼「拆彈專家2」後相隔5年再聚合作，以全新商戰題材迸發出全新火花。

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劉德華在片中一頭花白的頭髮現身，扮演股市操盤高手，充滿睿智的氣勢，新生代男神歐豪則是扮演金融高才生、倪妮及黃奕則是商場女強人的模樣，一場股市大戰即將展開，在股票市場中興風作浪。而預告見到一群股民在金錢遊戲中，慘成待割的韭菜，被股市背後操盤手以股票的漲跌，一一收割。本是要追求財富自由，但一秒鐘好幾億的上下，讓股民血流成河，血汗老本一夕之間便被殺到血本無歸。戲劇張力十足，也讓不少小股民心有戚戚焉。

劉德華在片中與歐豪扮演股市師徒檔，他從劉德華的職業生涯中見到了此行業的現實與險惡，在股市的金錢遊戲中，無數股民淪為暴富狂潮中受災戶，暴升暴跌的背後究竟埋藏著什麼陰謀？而劉德華這次與「拆彈專家2」中合作讓觀眾留下深刻印象的倪妮，兩人相隔五年再合作，讓觀眾期待兩人可以有更不同的火花。

而台灣男神劉以豪則是演出和父親一起努力讓公司上市的富二代，卻也讓公司陷入股海危機。

「獵金·遊戲」描述金融高才生高寒（歐豪飾）因好友楚峰（劉以豪飾）的家族企業「卓通」進行上市籌備，得到國際投資銀行「藍石」的實習機會，一到公司就不得副總裁海倫的重視，但首席分析師Todd（劉德華飾）很賞識他。當海倫開啟「HC工業」的公開招股籌備，Todd看出風險，不同意此案，但海倫利誘高寒倒戈，高寒在壓力下背叛Todd，讓Todd離開此行業，高寒則平步青雲。海倫將「卓通」上市工作委任給高寒，但她聯合「卓通」的競爭對手展開惡意收購，楚峰父親因受刺激去世。高寒極度後悔，求Todd出山相助，他們是否能逆勢翻盤，奪回控股權，令人期待。