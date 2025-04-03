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陳德容當「浪姐」疑擺女王架勢 被揪出黑歷史

娛樂新聞組／綜合報導
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陳德容當浪姐，種種行徑惹來爭議，連昔日訪談也被挖出。(取材自微博)
陳德容當浪姐，種種行徑惹來爭議，連昔日訪談也被挖出。(取材自微博)

大陸人氣綜藝節目「乘風2025」（簡稱浪姐6）自播出後，引起不少關注，其中有「瓊女郎」之稱的陳德容在排練過程中，當眾發飆怒嗆隊員，一度引起觀眾反感，近日有網友挖出她昔日受訪片段，強勢說話態度，再度遭到網友吐槽。

排練第一次公演時，身為隊長的陳德容跟不上舞蹈節奏，還與隊友們發生爭吵，態度強勢，熱來網友砲轟「不努力練習還擺出隊長的架式」、「沒禮貌，太自我」。等到正式舞台演出時，她被發現跳舞時完全跟不上，整體演出成績不佳。但最終她並未出局，反而是實力最強的王蓉慘遭淘汰，惹來網友質疑。

眼見陳德容在節目中擺出女王架勢，有網友挖出她昔日曾在接受訪問時，稱自己外在保養得很好，如果有劇本叫她去演媽媽，簡直是「奇恥大辱」。而這段言論如今引起網友熱議，有人轟她太囂張，也有人說「真是個強勢難相處的人」。

此外，先前瓊瑤去世時，很多合作過的演員皆表示哀悼，陳德容也發了悼念文，但因為她推測瓊瑤是受到丈夫離世的打擊才選擇這條路，遭到網友批評「瓊瑤家人都沒發表任何聲明時，瓊瑤輕生的主要原因就被陳德容一錘定音」。

後來又由此引出編劇汪海林質問她，「瓊瑤有恩於你，而你選擇去演于正的戲，瓊瑤生前必定看見了」。眾所周知，于正擔任編劇的「宮鎖連城」被判抄襲瓊瑤的左品「梅花烙」。

瓊瑤

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