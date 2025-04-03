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離婚楊冪近7年 50歲劉愷威逆生長 滿滿少年感

娛樂新聞組／綜合報導
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劉愷威近照曝光，網友讚「滿滿少年感」。(取材自微博)
劉愷威近照曝光，網友讚「滿滿少年感」。(取材自微博)

香港男星劉愷威自2018年與楊冪離婚後，近幾年作品大減，前一部劇還是和2020年和陳都靈主演的「這就是生活」。在曝光率大減之下，人氣可說大不如前。但近日，劉愷威在江蘇淮安街頭被偶遇，滿滿少年感的顏值和身材，令網友大呼「不輸小鮮肉」。

香港01報導，劉愷威自從與女星李曉峰傳出分手後，鮮少公開露面。近來，專注話劇「雷雨」巡演的他，被發現現身江蘇淮安街頭，只見他身穿黑色外套搭黑色長褲，相當帥氣，但最讓人訝異的還是他的顏值。

據悉，劉愷威已經50歲，但臉上不見明顯皺紋，下顎線線條清晰，黑色頭髮濃密，最重要的是，身材保持得也相當好，被讚根本是逆生長，看起來只有35歲。有網友說，「我小時候他長這樣，現在他還長這樣，真凍齡」、「少年感十足」。

相較之下，劉愷威前妻楊冪的狀態似乎沒那麼好，她前不久在機場被拍到沒化妝的模樣，不僅皮膚蠟黃憔悴，髮際線後移也明顯嚴重了許多，顏值大不如前。

據了解，劉愷威和楊冪因2011年拍攝電視劇「如意」相識相戀，2014年1月在香港登記結婚，5個月後火速誕下女兒「小糯米」。不過，兩人的婚姻2018年就告吹。先前，有網友挖出當年楊冪的婚禮照，相對劉愷威的爸爸劉丹笑得合不攏嘴，楊冪的父母卻一點也沒有嫁女兒的喜悅。劉愷威的媽媽更是被指「面相有點可怕」，似乎為兩人婚姻埋下伏筆。

楊冪 香港

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