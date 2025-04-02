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鍾麗緹母女合體出席活動 網誇星二代比媽還美

娛樂新聞組／綜合報導
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鍾麗緹(左二)帶著三個女兒一同出席時尚活動，次女(右一)被讚最美。（取材自微博）
鍾麗緹(左二)帶著三個女兒一同出席時尚活動，次女(右一)被讚最美。（取材自微博）

54歲性感女神鍾麗緹，在不少影迷心目中是九十年代混血性感女神代表。近年，鍾麗緹長居內地在中國娛圈發展，專注照顧三個女兒的成長。她近日罕見帶著張敏鈞、張思捷及Cayla張凱琳三個女兒一同出席小紅書活動，四母女同框照流出後，讓不少網友驚呼，原來鍾麗緹三位女兒早已亭亭玉立，各自繼承母親的美貌。

香港01報導，鍾麗緹帶著三個女兒一同亮相活動與節目拍攝，母女四人皆穿著棕色與黃色系服裝，搭配相當用心。

其中，最具混血外貌特徵的長女張敏鈞，身高比例與曲線均與母親不相伯仲，星味完全不輸鍾麗緹。

至於尚在求學階段的次女張思捷與幼女張凱琳，也已長得標致高䠷，穿起層次感設計的服裝，像極專業模特兒，隨母親出席公開活動亦毫不怯場。

據報導，鍾麗緹在社交平台上分享母女四人的合照後，不少網友對鍾麗緹誕下三位美女感到驚訝，亦不敢相信鍾麗緹連生三胎後，竟仍能保持容顏與身材。

此外，網友亦將焦點落在三位極具出道潛力的星二代上，其中，次女張思捷最獲青睞，網友稱她擁有歐美名模級別的高冷五官與高䠷身型。但也有網友看好幼女張凱琳的水靈容貌，認為她長大後顏值有機會超越母親與兩位姊姊。

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