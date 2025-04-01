張晚意不再「愛妹」意外放閃 聞花香嘴甜：姐姐的味道

張晚意和景甜主演重生復仇爽劇「似錦」。(圖／愛爾達電視)

張晚意和景甜 主演古裝陸劇「似錦」，劇情節奏緊湊，再加上結合重生、復仇、探案等多元素題材，開播至今話題不斷，不但在大陸社群平台的戲劇相關討論量狂破1.2億次，更在泰國、越南等國掀起追劇熱潮。2人首搭不論外型、演技都般配，不少劇迷也敲碗希望再續戲緣二搭演出。

「似錦」劇情講述景甜飾演的東平伯府四小姐「姜似」意外命喪於愛人「余七（張晚意 飾）」之手後，因緣際會重啟人生、掌握自己命運的故事。兩人首次搭檔，不少粉絲敲碗二搭，提到最想挑戰的題材，張晚意坦言若有機會，希望演現代劇，「就是那種能喝喝咖啡，談個甜甜愛情的戲。」

2人也從戲裡甜到戲外，先前曾在一次採訪中，張晚意要盲猜景甜手中花束的香味和品種，只見他認真聞香後，嘴甜的說：「這是我甜姐姐的（景甜）的味道嗎？」訪問現場尖叫聲不斷，也不少網友留言開玩笑：「他這次終於不『愛』妹，可以愛姐姐了。」

張晚意(左)首搭景甜不再「愛妹」成功抱得女人歸。(圖／愛爾達電視)

不少網友認為「似錦」中的「姜似」幫「大唐榮耀」的「沈珍珠」一圓「與心愛之人攜手到老」的夢，對此，景甜也同意這個說法，「『大唐榮耀』確實有些遺憾、太傷感了，這次姜似能陪著自己愛的人相知相守一直走到最後，我覺得真的很溫暖」若有機會如角色重生，景甜開玩笑說：「我最想去電影『動物方程式』的世界，因為感覺很熱鬧！」

景甜除了演技備受肯定外，與古裝劇匹配度超高的亮麗外表，也讓她擁有「天選古裝女神」稱號，對此，她謙虛道：「其實只要一換上古裝的衣服和配飾，像之前在『司藤』裡穿旗袍，行為舉止自然而然就會流露出來。」自認因有舞蹈底子，能將身韻、手勢融入表演中，且劇組也安排禮儀老師指導，「每一個跪姿、坐姿都是非常講究細節的。」

張晚意在「似錦」中一人分飾二角。(圖／愛爾達電視)