張國立喪妻後忙相親… 「我的後半生」關注老年情感話題

老戲骨張國立在新劇中再度展現演技。(取材自微博)

由張國立、佟大為、梅婷等主演的都市家庭輕喜劇「我的後半生」日前開播，該劇改編自作家王蒙的小說「奇葩奇葩處處哀」；不少人以為，「我的後半生」是2017年熱播劇「我的前半生」姊妹篇，但事實上，該劇原名為「老爸去相親」，直到官宣定檔時才更名為「我的後半生」。

劇中講述張國立飾演的退休 文學教授沈卓然在妻子離世後，面對孤獨的退休生活，在老友的鼓勵下開啟相親之旅。這段旅程中，他先後與四位性格迥異的女性相遇：護士長連亦憐（楊童舒飾）展現愛情與利益的衝突；女科學家聶娟娟（嚴曉頻飾）探討愛情與健康的關係；工會主任呂原（丁嘉麗飾）揭示愛情與自由的對抗；而酷似亡妻的樂水珊（鄔君梅飾）則引發對愛情與死亡的思考。

在中國社會老齡化加劇的背景下，該劇以輕喜劇風格打破「老年人無需愛情」的刻板印象，如實呈現老年群體對陪伴、尊嚴與情感共鳴的渴望。

佟大為在劇中變身張國立的兒子，他與梅婷飾演的沈青、劉麗娜夫婦，精準演繹了「三明治一代」的生存困境——既要調和父親再婚引發的家庭矛盾，又面臨職場與家庭的雙重壓力。劇中，沈卓然的感情選擇引發子女截然不同的態度：孫子與兒媳支持他追求幸福，兒子從抵觸到理解，而女兒沈黛（王真兒飾）則以激烈反對表達對亡母的忠誠。

張國立以細膩演技詮釋沈卓然的儒雅與脆弱，梅婷與鄔君梅在「六姊妹」後二度合作，貢獻精彩對手戲，佟大為生動演繹中年困境，許娣則憑借幽默犀利的台詞，成為全劇亮點。

該劇還邀請張豐毅與韓童生等老戲骨等級的演員，不僅有著細膩的演技，也是都市情感劇中的常客，可為全劇加分不少。