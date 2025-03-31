「倚天屠龍記」女星高齡剖腹產 決定「月子坐100天」

張檬(右)和老公金恩聖備孕3年成功懷孕。(取材自微博)

36歲女星張檬因演出「倚天屠龍記」、「夏家三千金」、「天涯明月刀」成名，目前懷孕36周的她發文分享，表示因高齡剖腹產，決定將月子坐滿100天。

張檬過去曾深陷小三爭議、整形風波，重挫演藝事業，2022年與男團「至上勵合」韓籍成員金恩聖結婚，終於迎來自己的幸福，一心想當媽的她，歷經3年備孕，始終無法順利懷孕，直到透過人工受孕、試管，去年9月宣布成功懷孕，目前即將臨盆的她，在懷孕35周最後一次產檢時，因有宮縮情況，且胎兒臀位繞頸，被醫生告知無法順產，必須採剖腹產，為此讓她對剖腹產感到害怕緊張。

為身體健康考量，張檬近日拍影片提到選擇到香港 生產，並決定坐100天月子，據報導，張檬產後將入住深圳某高級月子中心，選定最豪華的56天套餐，包括專業護理24小時服務及百日護士隨行，總價約百萬人民幣，她表示，坐月子是女性一生中最重要的階段，必須給予足夠的重視和照顧，坐滿100天的月子，在調養身體的同時，也學習新手爸媽該具備的養娃技能。