機上乘客光腳踩扶手 吳彥祖罕爆氣批太沒品

吳彥祖發文譴責光腳坐飛機還踩到前面的行為。（取材自Instagram）

50歲香港 男神吳彥祖，帥氣又有型、身材結實壯碩，是不少人心目中的男神，他2010年與交往八年的名模女友Lisa S.結婚後定居美國，經常因工作需要搭飛機，他罕見在社群公開譴責沒有公德心的乘客。

吳彥祖怒斥一位乘客，照片上有一雙塗了紅色指甲油的光腳，沒有穿鞋或襪子，直接踩在前排座椅的中間。他說：「過安檢時大家都必須脫鞋，在無數人踩過的地毯上行走，本就不衛生，若還不穿襪子，把腳伸到前排座位之間當腳凳，就太沒品了，我是在公開譴責嗎？沒錯，我就是在譴責。」

網友們也紛紛留言表示贊同：「以為是你家的客廳嗎？太噁心了」、「之前我也遇到過這樣的情況，非常可怕，希望能發出有效的規定，制止這樣的行為」。

其實，大陸女星李一彤去年也曾爆出在飛機上脫鞋赤腳放在椅墊上，一度引發「素質有問題」爭議。

從爆料畫面可見，李一彤上飛機後，就像回到自家一樣，把鞋脫了，光著腳丫窩在椅墊上。不少網友吐槽她在公共場合脫鞋光腳不但沒衛生，還容易影響到別人，非常沒有素質。但也有網友認為，李一桐坐的是商務艙，本來就允許脫鞋的。