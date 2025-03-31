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歐豪「北上」拚出頭 稱像演自己的故事

娛樂新聞組／綜合報導
歐豪直言，「北上」講述的正是自己的成長故事。（取材自微博）
歐豪直言，「北上」講述的正是自己的成長故事。（取材自微博）

「幼時的孩子王終於長成了能獨當一面的『狼性領導』，悶頭披荊斬棘的勇莽也收穫了成長的教訓。下一站繼續出發，有愛人和親人的支持，望和拚勁更足了。」近日，根據茅盾文學獎獲獎作品「北上」改編的同名電視劇在央視一套正式收官。在其中飾演謝望和的歐豪直言，「北上」就是在講述自己的成長故事。歐豪出生於福建省平潭縣，與「北上」中的謝望和一樣，也是在水邊長大的孩子。

揚子晚報報導，歐豪說，小時候常隨父親跑海運，可說從小就是在船艙裡長大的，「經常在那裡玩一整晚，困了就倒頭睡，和謝望和真的很像。」

劇中花街充滿溫情的鄰里關係，正是那個年代鄰里生活的真實寫照。「我們家和鄰居的關係也非常好，大家互相照顧，特別溫暖，充滿人情味。」對北京奧運的嚮往、對網路時代風起雲湧的直觀感受，作為90後的歐豪也有切身體會。 「這部劇最打動我的就是它的生活貼近性，這種真實感和時代感讓我覺得非常有意義。」

「北上」播出後，謝望與夏鳳華之間青梅竹馬的感情，成為人們眼中「理想愛情的具象化表達」。談到對大華子的感情，歐豪表示其實是一種「後知後覺的喜歡」。在他看來，學生時代的謝望和一直把大華子當哥們，開起玩笑來也常常沒有「分寸」。變化從何時開始呢？「可能是在她一巴掌打醒創業失敗的望和的時候，也可能是在她帶著華子快遞奮力拼爭的時候……」歐豪表示，這種情感的變化是隱隱約約的，卻越來越深刻、越來越濃烈。

談到搭檔白鹿的表現，歐豪讚賞有加：「我第一天看到她的形象時，就覺得她就是大華子。這確實是一個很大的突破，白鹿很勇敢，也很有天賦。這個角色前後反差特別大，但白鹿用自己扎實的演技給這個角色賦予了靈魂。」

近年來，歐豪出演了不少戰爭題材的影視劇，一部「北上」又讓人看到了他青春洋溢、少年感十足的一面。對此，歐豪笑稱：「『北上』可能是我最後一次演高中生。」他表示，在33歲的年紀，如果純粹扮演高中生，一定會顯得違和。謝望和的年齡跨度有十幾年，不同年齡層的個性和狀態都有很大轉變，需要更細膩的表演來展現這種層次感。

謝望和這個角色與其他少年形像不同之處在於，他更加真實、有落地感，他的成長經歷更加豐富，從敢拼敢想的熱血少年逐漸成長為成熟穩重的家庭支柱。他的成長過程充滿了現實的壓力和挑戰，而不是單純的青春熱血。這種從少年到成年的轉變讓他更真實、更立體。未來歐豪也希望有更多的嘗試，以一個新人的心態去珍惜每一次得來不易的機會。

白鹿 奧運

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