陳德容跳舞太差還惱羞 網轟退賽「浪姐6」

陳德容以50歲之姿參加「浪姐6」。(取材自微博)

陳德容和侯佩岑是芒果台「乘風2025」（簡稱浪姐6）唯二台灣藝人，近日陳德容引發爭議，除了跟專業歌手王蓉發生爭執，跳起舞來肢體極度不協調，連港星鄧萃雯都瞠目結舌，網友毒舌「退賽吧姐，別難為自己了」，事後陳德容謙虛發文致歉：「我也不滿意自己的表現。」

今年50歲的陳德容以「梅花烙」、「一簾幽夢」走紅，是「瓊女郎」代表。她加入「浪姐6」備受矚目，擔任小組隊長，但因為跟不上隊員舞蹈動作，進度嚴重落後，雖然隊員仍很客氣請她回家多練，但她惱羞成怒下開始發作，「我是有脾氣的人」、「我火大了」，最後直接對著王蓉說：「還是妳當隊長，我讓給妳！」現場極度尷尬。

之後陳德容在「免我蹉跎苦」舞台中頻繁忘詞、動作生疏，導致小組成績墊底。而隊員王蓉廣受好評，卻在一公後遭淘汰，網友炸鍋批評：「實力差還當隊長，還忘詞，明明該被淘汰，卻把有實力的王蓉淘汰了，這季浪姐真的爛透了！」

而當陳德容跳舞時，侯佩岑依舊甜笑鼓掌，鄧萃雯臉上露出驚愕表情，但另有觀眾認可她直面自己的不足，且演員不擅舞蹈並不少見，認為社會對她過於苛刻，但也有聲音質疑，指她早年演藝順遂導致抗壓能力弱，瓊瑤 女郎濾鏡碎了一地。

陳德容隨後放低姿態道歉「50年來跳舞零基礎的我好像完全沒有對舞台的掌控力…我理解王蓉的著急，但我的能力怎麼樣都解決不了這個問題，我自己也很崩潰」，最後以「陳德容會努力的」告終。