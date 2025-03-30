張庭女兒上海走秀被嫌醜 一句話回應酸民被讚高EQ

林希曈現身上海時裝周走秀。(取材自微博)

台灣藝人張庭和林瑞陽擺脫傳銷風波後動作不斷，改直播帶貨賣鍋碗瓢盆。兩人的女兒林希曈近日現身上海時裝周走秀，張庭在微博發文祝福，想不到林希曈遭酸民們嘲諷她長得醜，一點也不像父母。林希瞳回應「每個人對外貌都有不一樣的看法，只要自己開心就好」，高EQ獲得讚賞。

綜合媒體報導，林希曈身高172公分，穿著一身俐落黑西裝，搭配高跟鞋，在上海時裝周走秀。張庭在微博發文鼓勵女兒，「在年輕的歲月裡勇敢地去嘗試，勇敢地體驗。如果說什麼事情都要準備好了再出發，那可能沒有出發的那一天，所以媽媽敬佩你！我的女兒，林希曈！」

然而林希曈的外貌卻遭到嘲諷，有網友說「我的審美確實欣賞不了」、「是不是做試管嬰兒時候搞錯了，不像媽也不像爸」、「她和父母長得簡直兩模兩樣」、「雖然爸媽人品不行，但好歹也是帥哥美女啊」、「女兒沒有繼承媽媽的美貌」、「完美避開父母的所有優點」。對於眾人譏諷，林希曈在受訪時大方回應說：「每個人對外貌都有不一樣的看法，我覺得，只要自己開心就好。」

林希瞳自小就常被批評長相，她曾拿著一根快吃完的雞腿向鏡頭說道：「你們不要再評論我的長相了，我又不是靠臉吃飯。」邊說她還邊拍拍自己的臉蛋。張庭在一邊附和道：「那你靠啥？」女兒接著說道：「靠嘴唄，這還用問嗎？」說完還翻了一個白眼。