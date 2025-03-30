我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

張庭女兒上海走秀被嫌醜 一句話回應酸民被讚高EQ

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林希曈現身上海時裝周走秀。(取材自微博)
林希曈現身上海時裝周走秀。(取材自微博)

台灣藝人張庭和林瑞陽擺脫傳銷風波後動作不斷，改直播帶貨賣鍋碗瓢盆。兩人的女兒林希曈近日現身上海時裝周走秀，張庭在微博發文祝福，想不到林希曈遭酸民們嘲諷她長得醜，一點也不像父母。林希瞳回應「每個人對外貌都有不一樣的看法，只要自己開心就好」，高EQ獲得讚賞。

綜合媒體報導，林希曈身高172公分，穿著一身俐落黑西裝，搭配高跟鞋，在上海時裝周走秀。張庭在微博發文鼓勵女兒，「在年輕的歲月裡勇敢地去嘗試，勇敢地體驗。如果說什麼事情都要準備好了再出發，那可能沒有出發的那一天，所以媽媽敬佩你！我的女兒，林希曈！」

然而林希曈的外貌卻遭到嘲諷，有網友說「我的審美確實欣賞不了」、「是不是做試管嬰兒時候搞錯了，不像媽也不像爸」、「她和父母長得簡直兩模兩樣」、「雖然爸媽人品不行，但好歹也是帥哥美女啊」、「女兒沒有繼承媽媽的美貌」、「完美避開父母的所有優點」。對於眾人譏諷，林希曈在受訪時大方回應說：「每個人對外貌都有不一樣的看法，我覺得，只要自己開心就好。」

林希瞳自小就常被批評長相，她曾拿著一根快吃完的雞腿向鏡頭說道：「你們不要再評論我的長相了，我又不是靠臉吃飯。」邊說她還邊拍拍自己的臉蛋。張庭在一邊附和道：「那你靠啥？」女兒接著說道：「靠嘴唄，這還用問嗎？」說完還翻了一個白眼。

張庭(右)女兒昔日被酸長得不好看。(取材自微博)
張庭(右)女兒昔日被酸長得不好看。(取材自微博)

上一則

曹貴人被爆賣假包 網友憂害「甄嬛傳」下架

下一則

于正造星術太強 2018年這檔戲吳謹言、白鹿都有演

延伸閱讀

范瑋琪上海開唱 高唱汪峰的「我愛你中國」

范瑋琪上海開唱 高唱汪峰的「我愛你中國」
胡錫進指泰倒塌大樓「估計要遭質量追究」微博下架

胡錫進指泰倒塌大樓「估計要遭質量追究」微博下架
星二代走秀長相遭嘲「長得醜」 她這樣回應酸民

星二代走秀長相遭嘲「長得醜」 她這樣回應酸民
上海對「遊菸族」出手了 最重罰3萬

上海對「遊菸族」出手了 最重罰3萬

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
洪堯(左)推著嬰兒車與老婆吳謹言(中)從醫院走出來。(摘自吃瓜少女張小寒微博)

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

2025-03-26 22:13
劉詩詩出席珠寶活動，美出新高度。(摘自劉詩詩工作室微博)

劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」

2025-03-26 21:09
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。路透

接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？

2025-03-24 14:41
玄彬感謝台灣粉絲帶給他滿滿能量。圖／麗彤生醫提供

連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單

2025-03-25 13:45

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部