不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

趙露思在「小小的勇氣」中的爭議片段遭刪。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思 去年年底病倒，後證實罹患憂鬱症 、失語症 、焦慮症等，全面停工休養，直到今年1月底才漸漸復出。近日，她投身公益真人秀「小小的勇氣」，但節目開播後，有網友發現其中的爭議片段被剪掉了，部分言論甚至被指「不知民間疾苦」，缺乏對弱勢群體的同理心。

近日，有網友表示，「『小小的勇氣』原片從80分鐘刪減到74分鐘，加更片段從22分刪減到19分，有關藝術照、拐棍和爺爺做手工這幾處都重新剪輯了」。

刪減的片段包括，趙露思詢問山區孩子「是否拍過藝術照」，被質疑脫離現實；評價老爺爺「自私」則被認為貶低傳統手藝人的選擇。加更版中「錯誤繫安全帶」片段刪除，更被網友調侃為「連基本常識都需剪輯保護」。

此外，趙露思還在節目中聊起拐杖，說以前一直不知道拐棍的用處，以為只是家裡長輩顯示權威用的，如今她的腿沒什麼力氣站不了很久，拄著拐杖就很舒服。這番話更被網友砲轟沒常識「猶如文盲」。

對於芒果TV火速刪除趙露思的爭議片段，不少網友開酸，「沒有錯為什麼要刪，這不此地無銀三百兩嗎」、「掩耳盜鈴」，但也有網友出面緩頰，認為這是「必要的保護，避免爭議言論對社會敏感群體造成二次傷害，尤其是涉及兒童和老年人時，更需謹慎行事」。相關話題引起議論。