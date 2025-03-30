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認了沒戲拍… 女星寧靜：他們根本演不過我，沒意思不想拍了…

娛樂新聞組／即時報導
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寧靜承認自己「沒戲拍」一事，是因為「他們根本演不過我」。(取材自微博)
寧靜承認自己「沒戲拍」一事，是因為「他們根本演不過我」。(取材自微博)

53歲大陸女星寧靜個性直爽，一向敢言，近年，她鮮少有影視作品，但參加了許多綜藝節目，人氣依然很高。近日，寧靜在直播中回應「沒戲拍」一事，稱「他們根本演不過我，所以沒有戲拍」，相關言論引發廣泛關注。

寧靜說，「我現在不拍戲了，你們也沒有說錯，說我沒有戲拍是真的」，隨後她解釋道，「他們根本演不過我，所以沒有戲拍，我不想拍了，沒意思」，還說，「殺雞用什麽牛刀？我就是『牛刀』」。

寧靜也提到，自己得到過很多榮譽，不能隨便就把觀眾賦予的榮譽踩在地上。她獲得過金雞獎、百花獎等多個重要獎項，這些榮譽是對她演技的肯定。她不願意為了拍戲而拍戲，去接一些品質不高的作品，辜負觀眾的期待。

而關於「當導演」，寧靜則認為自己可以當導演，但太浪費時間了，「我這麽貪玩一個人，能被一個東西綁死嗎？」，她還說，許多劇組提供的角色和故事缺乏吸引力，無法激發她的創作欲望。

不過，寧靜不忘強調，「我要是做一個女導演，我真的能搞出點事情」。

據悉，寧靜曾演過「孝莊秘史」、「陽光燦爛的日子」、「新上海灘」等多部經典影視作品，演技精湛。她曾在綜藝節目中直言，「現在演員的門檻太低了，很多人在其他方面發展不順利就選擇當演員，導致演員行業湧入了許多非專業出身的人。演員的門檻就像菜園門一樣，誰都能踏進來」。相關言論一度引發熱議。

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