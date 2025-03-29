白鹿發文被抓3錯字 網譏文盲 老闆于正跳出來護花…

白鹿因錯字頻出引發外界批評。（取材自微博）

憑藉「半是蜜糖半是傷」、「周生如故」、「寧安如夢」等劇，坐穩90後小花的白鹿 ，近日力求轉型接演年代劇「北上」迎來大結局，她發文告別角色，卻因錯字頻出，挨轟如同文盲，老闆于正出面護花：「要完人去買個娃娃，別追星。」

白鹿日前在微博 告別「北上」角色「夏風華」，透露拍攝期間因狀態不佳錯過與大家相處機會，也表達對團隊的感謝與自我鼓勵。不過短短一篇文就有三個錯字，包含「那些在花街小院，『磕』著瓜子」、「『再』我一次次自我否定」、「我們終會如潺潺流水『泳』向更廣闊的山河」，這三個字的正確字應為「嗑」、「在」、「湧」，有網友傻眼狠批「連小學生都不會錯」。

白鹿發文連續被抓3錯字。（取材自微博）

面對質疑聲浪，老闆于正則表示，自己也很常打錯字，都是經過網友提醒才去編輯更改，「像我們這種真誠的直發人士，沒有人審稿斟酌，你們要珍惜，娛圈快沒活人了」，「要完人去買個娃娃，別追星。」