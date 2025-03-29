當侯佩岑面前說「最愛周杰倫」 祝緒丹挨轟情商低

侯佩岑最近加入中國真人秀綜藝「乘風2025」。(取材自微博)

47歲台灣前甜心主播侯佩岑，最近加入中國真人秀綜藝「乘風2025」（又稱浪姐），成為選手之一。先前才因為節目中播放到周杰倫 經典歌曲「珊瑚海」，意外被拍到尷尬神情，她與周杰倫的一段情更是成為其他來賓「吃瓜」的話題，女星祝緒丹當著她的面表示，最愛的演員是周杰倫，被網友嫌「情商好低」。

侯佩岑這回上陸綜，過去與周杰倫交往的哏不斷引發網友和節目組炒作，節目片段流出，可見祝緒丹和王珞丹完快問快答搶答遊戲，被問到「最喜歡的演員？」祝緒丹搶答是：「周杰倫」，還刻意往侯佩岑在的地方瞄了一下，但鏡頭沒拍到侯佩岑的反應。

祝緒丹當侯佩岑面，自曝喜歡的演員是周杰倫。(取材自微博)

祝緒丹過去在「三生三世十里桃花」中飾演反派角色「玄女」暴紅，去年與虞書欣 、丁禹兮 演出古裝劇「永夜星河」人氣狂飆，全平台漲粉超過200萬，迎來事業高峰。最近受邀上「浪姐6」，她回答最愛周杰倫挨批，有粉絲代她解釋說，她一直以來偶像就是周杰倫，說過從小學四年級就喜歡他的歌，也會推薦給粉絲自己喜歡的周杰倫歌曲，「這很正常啊，要是別的前任也就罷了，周杰倫這個喜歡的人太多，並且家喻戶曉，年輕人KTV唯一必點，很難不愛」

但也有網友不買帳，覺得她那麼喜歡周杰倫，更應該知道周與侯佩岑有過一段，有人認為祝緒丹情緒智商不高，「為什麼大家不考慮昆凌的感受？」、「受不了了，情商太低了，一點分寸感都沒有」、「有些人真的把我想紅三個字寫在臉上了。」

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