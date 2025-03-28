我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國科學怪人」擬再做人體基因實驗 背後誰資助？

美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤

當侯佩岑面告白「最愛周杰倫」陸女星挨轟情商太低

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周杰倫（左）、侯佩岑當年的戀情一度引發熱議。（本報資料照片）【作者：本報，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20051228000008543】
周杰倫（左）、侯佩岑當年的戀情一度引發熱議。（本報資料照片）【作者：本報，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20051228000008543】

47歲皂台灣前甜心主播侯佩岑，最近加入中國真人秀綜藝「乘風2025」（又稱浪姐），成為選手之一。先前才因為節目中播放到周杰倫經典歌曲「珊瑚海」，意外被拍到尷尬神情，她與周杰倫的一段情更是成為其他來賓「吃瓜」的話題，女星祝緒丹當著她的面表示，最愛的演員是周杰倫，被網友嫌「情商好低」。

侯佩岑，最近加入中國真人秀綜藝「乘風2025」。(取材自微博)
侯佩岑，最近加入中國真人秀綜藝「乘風2025」。(取材自微博)

侯佩岑這回上陸綜，過去與周杰倫交往的哏不斷引發網友和節目組炒作，節目片段流出，可見祝緒丹和王珞丹完快問快答搶答遊戲，被問到「最喜歡的演員？」祝緒丹搶答是：「周杰倫」，還刻意往侯佩岑在的地方瞄了一下，但鏡頭沒拍到侯佩岑的反應。

祝緒丹過去在「三生三世十里桃花」中飾演反派角色「玄女」爆紅，去年與虞書欣丁禹兮演出古裝劇「永夜星河」人氣狂飆，全平台漲粉超過200萬，迎來事業高峰。最近受邀上「浪姐6」，她回答最愛周杰倫挨批，有粉絲代她解釋說，她一直以來偶像就是周杰倫，說過從小學４年級就喜歡他的歌，也會推薦給粉絲自己喜歡的周杰倫歌曲，「這很正常啊，要是別的前任也就罷了，周杰倫這個喜歡的人太多，並且家喻戶曉年輕人ktv唯一必點，很難不愛」

祝緒丹當侯佩岑面，自曝喜歡的演員是周杰倫。(取材自微博)
祝緒丹當侯佩岑面，自曝喜歡的演員是周杰倫。(取材自微博)

但也有網友不買帳，覺得她那麼喜歡周杰倫，更應該知道周與侯佩岑有過一段，有人認為祝緒丹情緒智商不高，「為什麼大家不考慮昆凌的感受？」、「受不了了，情商太低了，一點分寸感都沒有」、「有些人真的把我想紅三個字寫在臉上了。」

周杰倫 丁禹兮 虞書欣

上一則

女星錯字連連被嘲文盲 老闆護花：娛圈快沒活人了

延伸閱讀

陳冠希赴台開咖啡廳 邀好友周杰倫來一杯

陳冠希赴台開咖啡廳 邀好友周杰倫來一杯
周杰倫、林志穎同框合照藏玄機？1句話答案呼之欲出

周杰倫、林志穎同框合照藏玄機？1句話答案呼之欲出
不老男神周杰倫、林志穎罕同框 搞笑對話曝光

不老男神周杰倫、林志穎罕同框 搞笑對話曝光
周杰倫、林志穎為F1同框 合作新曲有譜？

周杰倫、林志穎為F1同框 合作新曲有譜？

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
洪堯(左)推著嬰兒車與老婆吳謹言(中)從醫院走出來。(摘自吃瓜少女張小寒微博)

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

2025-03-26 22:13
劉詩詩出席珠寶活動，美出新高度。(摘自劉詩詩工作室微博)

劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」

2025-03-26 21:09
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。路透

接連拿下小川普和老虎伍茲「凡妮莎」有何魅力？

2025-03-24 14:41

超人氣

更多 >
緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
從家具到牛排...好市多六款商品看似高檔 限時價格親民

從家具到牛排...好市多六款商品看似高檔 限時價格親民
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？