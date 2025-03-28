遭數十人包圍搶拍… 陸劇男神機場失控 怒吼：你們到底要幹嘛

李宏毅場被太多人包圍推擠，氣到情緒一度失控。(取材自微博)

憑藉電視劇演「少年歌行」中的「蕭瑟」一角大開知名度的大陸男星李宏毅，近日上熱搜了，卻不是因為新劇上檔，而是他在機場遭到大批粉絲包圍，寸步難行，氣到大喊「走開」，情緒當場失控。

從網友曝光的現場時頻可見，當天，李宏毅戴著黑色鴨舌帽、黑色口罩，一身休閒出現在機場，身邊只跟著一位工作人員，另外還有兩位保全。但李宏毅很快被數十個民眾包圍，其中不少人直接拿起手機瞄準他的臉。

李宏毅當場被擠到寸步難行，就算工作人員多次禮貌勸導也沒用，他於是爆氣大喊「走開」、「讓一下」、「你們到底要幹嘛？非要把我圍在這兒嗎？」憤怒表情難掩。

相關視頻傳出後，不少網友留言，「脾氣再好也受不了吧」、「這是代拍不是粉絲，抵制代拍」、「鏡頭都懟臉上了，怪不得李宏毅發火」。另外有網友指出，李宏毅原本客氣地說話，但是人群仍勸不聽，後來才會憤怒大吼。

其實，明星對代拍發火不是個案，在「親愛的，熱愛的」、「星漢燦爛」中有精采演出的新生代男星余承恩，也曾在上海遭到私生飯持續跟拍，讓他氣到出手拍打掉對方手機。當時，他先是不耐煩表示「別錄了」， 口頭勸阻無效後，直接把余承恩惹毛了，他情緒失控快步走上前拍打掉對方手機，更與對方發生肢體爭執。