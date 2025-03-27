「還珠格格」爾康爆拍戲曾吃「小強饅頭」 揭假吃苦衷

周杰曾在「還珠格格」中飾演爾康。(取材自微博)

曾在「還珠格格」中飾演爾康一角的中國演員周杰，近日在自己微博 上探討演員「假吃」的行為」，更透露，自己曾在拍戲時吃過沾抹「小強」屍體的饅頭，讓他當下不知所措。

周杰指出，經常看到有人吐槽演員演戲的時候假吃，勾起了他過去的拍戲回憶：「我來講個故事吧，拍包青天的時候，有一場戲的內容是包蘿怕蟑螂。當時我正在拍前一場吃飯的戲，導演請道具去準備下一場戲的蟑螂。我突然就看見道具拿著一塑膠袋活蹦亂跳的蟑螂走了進來。他把手伸進了塑膠袋裡捏死了很多小強，然後把小強的屍體擺在了床上和地上。再然後他拿著幾個饅頭放在了我的桌子上。」

之後周杰震驚的向對方說：「大哥你剛才用手捏死了蟑螂還拿饅頭？」沒想到對方笑嘻嘻的對他說：「周老師，你一會兒假吃就行了。」讓周杰直呼：「我很感激他這麼提醒我，他不提醒我我也不能真吃了。觀眾都以為演員吃的飯菜都是乾淨的、現做的、熱氣騰騰的？我想告訴您，您想太多了。為了節省成本，為了趕時間，道具準備的只是道具而已。除非導演是國際大導演，演員是頂流演員，劇組有花不完的錢，缺一不可。我們大多數的時候，看到的或理解的都是表面。但我們卻仍執著的與事實逆反，這怪不得別人，只能說你的智商是硬傷。杜幽暗的死蛋？」