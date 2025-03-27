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轉賣粉絲禮物？「趙露思媽媽」曾黎翻車… 網：他們也都賣過

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曾黎(後)和趙露思被譽為「最美母女檔」。(取材自微博)
曾黎(後)和趙露思被譽為「最美母女檔」。(取材自微博)

48歲大陸女星曾黎曾在「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」中飾演趙露思媽媽，兩人的超高顏值也被譽為「最美母女檔」。不料，近日網路瘋傳曾黎疑似把粉絲送的禮物拿到二手平台轉售，消息曝光後引起軒然大波。

有網友爆料，在二手平台「閒魚」上發現自己2024年送給曾黎的徽章被掛售，帳號中還有其他疑似曾黎粉絲禮物。對此，曾黎工作室火速發聲回應，經查證後是有一名工作人員私下擅自轉賣，目前已經開除該員工且報警，強調掛售禮物一事與曾黎本人無關。

工作室表示，「我們向所有因此事受到困擾和傷害的粉絲朋友們致以最誠摯的歉意，每一份禮物都承載著大家的心意，我們未能妥善守護這份信任，辜負了大家的支持」，還強調曾黎本人並不知情，對傷害粉絲表達歉意。

該事件引發網友議論紛紛，有人表示，「粉絲的真心被掛到二手平台，這種處理方式令人寒心」，還有人直指，「說不定找了個工作人員背黑鍋，演員人設太假真的隨時會翻車」、「不要把粉絲當白痴」、「粉絲最好騙」。

其實，把粉絲送的禮物轉賣掉，在演藝圈並不是個案，先前就曾傳出，「快樂大本營」主持群之一的吳昕，開設二手網拍販售自己的私人物品，還被踢爆賣掉一個「穿婚紗熊貓玩偶」，竟是男藝人鍾漢良送她的禮物。

此外，男星杜海濤也被爆料賣出不少，主持人楊迪曾說自己找到杜海濤和沈夢辰的帳號後發現，自己送給他們的禮物也被賣出去了，相關新聞一度引發熱議。

趙露思

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