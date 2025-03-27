被吳亦凡拖累雪藏6年 楊紫簪中錄將播 網喊等到頭髮白

楊紫主演的古裝探案劇「青簪行」傳出真的要播出了。(取材自微博)

大陸女星楊紫 這兩年憑藉電視劇「長相思」、「國色芳華」人氣不斷攀升，其實，她在2019年曾主演古裝探案劇「青簪行」，開播前，男主角吳亦凡 卻爆出性侵未成年事件入獄，導致該劇播出遙遙無期。近日，國際串流平台Disney+宣布該劇將以原名「簪中錄」上線，形同正式確認能播了。消息一出，不少網友開心極了，但也有人抱怨，「等到頭髮都白了」。

「簪中錄」改編自側側輕寒的同名古代言情小說，當年開拍時，找來當時兩大頂流吳亦凡與楊紫合演，規格相當高，製作費高達4億人民幣（約5506萬美元），備受關注。該劇講述出身官宦之家有破案天賦的少女黃梓瑕（楊紫飾）在慘遭滅門後，千里奔襲至北炎，向夔王李舒白（吳亦凡飾）求助重審滅門案，兩人在聯手破案的過程中滋生了一系列愛恨情仇，並牽扯出皇家秘案的故事。

沒料到戲殺青後，吳亦凡爆出性侵未成年人淪為階下囚，連累「簪中錄」無限期被雪藏。據悉，這部劇是楊紫耗時最長、投入最多的一部作品，她的粉絲也紛紛跳出為她抱不平。

不過，劇方並未放棄，決定換角重拍男主戲分，最初一度傳由林更新幫忙救火補拍，後又改成彭冠英接手，以AI 換臉方式拍攝，加上楊紫也拍完自己額外修改的戲分，「簪中錄」才終於重製完成。

據了解，「簪中錄」大量刪減男女主角感情戲，從原定60集變成40集，如今，隨著Disney+的正式官宣，終於讓網友心中石頭落地，不少人大喊「比中大獎還高興」、「古裝收視女王楊紫終於要來了」，還有人說，「想看彭冠英如何AI換臉演出」，相關消息引發熱議。