「甄嬛傳」安陵容斷10年婚「沒狗血劇情」

陶昕然宣布離婚。（取材自微博）

大陸女星陶昕然因演出「後宮甄嬛傳 」的「安陵容」打開知名度，因在劇中靠美聲上位，更被網友稱為「安小鳥」。她在2015年與何建澤結婚，婚後育有一女，她突然坦承早已結束10年婚姻，與前夫分開已經一段時間。

陶昕然在微博 上發文寫道「是的，分開已經有一段時間了，出於對孩子的保護，沒有跟大家同步我的生活。沒有狗血的劇情，對於，我們，走散成了，你，我，我很遺憾！」發文曝光後，引來大批網友留言討論，該話題甚至登上微博熱搜榜。

過去因演出「甄嬛傳」而暴紅，她在2015年與何建澤結婚後，隔年產下一女並淡出演藝圈專心育兒，近年來積極重返螢光幕；後來母親生病，她毅然決然推掉所有工作神隱3年，專心照顧母親。

陶昕然早前被拍到多次獨自去接女兒放學，身邊卻不見其丈夫何建澤的身影；微博關注列表裡也沒有何建澤，兩人也很久沒有互動了。

今年春節，陶昕然回到湖南老家，曬出的照片是和女兒玩耍的畫面，何建澤再一次缺席。

陶昕然今年40歲生日，也不見何建澤的身影。陶昕然許的生日願望的是「祝福你愈來愈智慧，也愈來愈慈悲。」言語間被指看淡了很多，被猜測是離婚後心境也變了。

陶昕然和何建澤交往八年，2015年在天津舉行婚禮，孫儷和劉德華 都到場祝福。兩人婚後生了一個女兒，小名「何陶」。

何建澤晚間也透過微博回應離婚，表示分開是兩個成年人經過慎重考慮後的決定，強調不希望這一決定對孩子帶來任何傷害。因此，兩人選擇低調處理，所以先前一直未對外公開離婚消息。他在聲明中提到，「成年人的事要我們自己承擔」，呼籲外界能理解作為父母的用心。

除了針對婚姻的聲明，何建澤還在回應中提到，希望外界能將更多注意力放在陶昕然的作品上。他特別提到陶昕然籌備十年的電影「夾縫之間」，讚揚她在其中飾演的角色李青草，是一個經過深入揣摩而塑造出的人物，是一部具有社會意義的佳作。雙方在分手後依然互相支持的態度，獲得了網友的廣泛好評。