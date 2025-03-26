陳冠希自曝 不拒粉絲合影 但拒絕偷拍

陳冠希出席自己主理的咖啡廳開幕活動。（記者廖福生／攝影）

陳冠希（Edison Chen）日前現身台灣，為自己主理的全球首間潮流藝術咖啡廳「CAFEAO」舉辦開幕活動，現場透露未來會經常到台灣，若粉絲要求合影是否會來者不拒？他笑說：「只要有禮貌都沒問題！」

陳冠希說：「只要不要偷拍我就行，我會罵人是因為他們在偷拍，拍完之後才問我能不能和我拍照，我覺得你都不尊重我了，我幹嘛要尊重你？」他坦言，只要是有禮貌的粉絲，自己10個有9個都願意，而現場笑問剩下的那個人是怎麼回事？他笑說：「我也是人嘛！有時可能我那天狀態不好。」

陳冠希透露，自己在30幾歲才開始喝咖啡，「我去巴黎時裝周需要喝很多咖啡提神，那時候在台北去了很多不同的咖啡廳，了解了一些咖啡文化，後來我有想法的時候，就希望可以在台灣開一間」。

籌備期多久？他透露，光喝品項就花了2、3個月，同時和台灣咖啡師父討論許久，他還笑稱做衣服比較簡單。至於開店成本，陳冠希表示並不知道，要問在台灣的合作夥伴。

好友周杰倫 也有自己的飲料品牌，是否會約對方到自己的咖啡廳品嘗？陳冠希笑說：「他剛有發短訊給我，我說沒有記者的時候你可以來。」