周星馳「女足」開工紅包價碼 讓網民改觀

周星馳(左)力邀南韓影帝宋康昊出演新作「少林女足」。(取材自Instagram)

「喜劇之王」的周星馳 （星爺），執導的新片「女足」近日終於開機拍攝。被網民偷拍了現場情況，演員飛來飛去空翻、吊鋼絲踢球等高難度動作，令人相當期待。周星馳作為導演也現身拍攝場地親自督導，他被拍到頭戴卡其色帽子、打扮輕便，一頭長髮越來越白。

香港 01報導，周星馳暌違23年再度推出續作「少林女足」，他大規模舉辦海選，要尋找天資聰穎、體能出眾、品行端正、美麗自然的素人女性成為電影一角，最終演員落定是張小斐、迪麗熱巴 、張藝興、趙麗娜，以及韓國影帝宋康昊。

周星馳執導的新片「女足」近日終於開機。(取材自微博)

星爺有新戲開拍，現場工作人員的開工利市（紅包）價碼也隨之曝光。一名「女足」的工作人員PO文，指自己剛收到周星馳給的利是。不少網民留言問利市的價碼是多少錢？博主回應表示是200元，惹來一眾網民羨慕，認為周星馳並不如外界傳聞所指的「孤寒」(吝嗇) 。

另外，網民拍到周星馳於現場拍攝的照片，周星馳當日頭戴卡其色帽子、打扮輕便，一頭長髮越來越白，但仍是相當有型。

周星馳給的開工利市不如外界傳聞所指的「孤寒」。（取材自微博)

2月有中國網紅曬出與周星馳的合照，周星馳頭戴鴨舌帽及黑框眼鏡，雖然頂著一頭白髮及白鬍鬚有些顯老，而且臉上未見招牌笑容，反而刻意壓下嘴角，面露嚴肅正經表情，讓人忍不住吐槽，「這根本是初四的臉啊」。