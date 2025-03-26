沒有分手？這對「金童玉女」巧合現身寺廟

鹿晗(左)、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)

大陸知名男星鹿晗 ，2017年高調認愛小7歲的女星關曉彤，兩人圈內公認「金童玉女」，今年是兩人交往的第8年，早前盛傳他們已經分手。近日，鹿晗就被網民偶遇現身河北石家莊某寺廟拍攝，而關曉彤被偶遇現身四川樂山大佛禪院疑，雖不是同一日現身，但二人巧合都去了寺廟，令不少網民覺得他們還未分手，而且有圈內製作人更公開透露他們目前並沒有分手。

鹿晗現身河北寺廟。（取材自微博）

香港 01報導，從網上曝光的照片可見，現身石家莊某寺廟拍攝的鹿晗身穿粉色系皮衣搭配牛仔褲，五官精緻，皮膚白皙，整個人狀態不錯，似乎沒有受到最近分手傳聞影響。而在日前，關曉彤被發現頭戴Cap帽現身四川樂山大佛禪院，疑是私人行程，從曝光照片所見，她在寺廟工作人員帶領下進行活動。

報導稱，鹿晗和關曉彤雖不是同時間現身同寺廟，但都在寺廟進行活動，令網民們認為太巧合了，總覺得他們根本沒有分手，至今亦沒有就事件對外作出任何回應。知情人士透露，關曉彤近年頻繁造訪寺廟，更在採訪中強調「永遠信賴自己」，展現從「國民閨女」到事業女強人的蛻變。

據報導，有內娛製片人在日前談及鹿晗及關曉彤之事時，他就公開表示他們二人目前還沒有分手，一舉一動都備受關注。