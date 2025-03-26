我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美擴大出口管制黑名單新增大量中企 台灣1公司入列

紐約市長初選倒數3個月 葛謨民調領先 80%選民拒投亞當斯

沒有分手？這對「金童玉女」巧合現身寺廟

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鹿晗(左)、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)
鹿晗(左)、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)

大陸知名男星鹿晗，2017年高調認愛小7歲的女星關曉彤，兩人圈內公認「金童玉女」，今年是兩人交往的第8年，早前盛傳他們已經分手。近日，鹿晗就被網民偶遇現身河北石家莊某寺廟拍攝，而關曉彤被偶遇現身四川樂山大佛禪院疑，雖不是同一日現身，但二人巧合都去了寺廟，令不少網民覺得他們還未分手，而且有圈內製作人更公開透露他們目前並沒有分手。

鹿晗現身河北寺廟。（取材自微博）
鹿晗現身河北寺廟。（取材自微博）

香港01報導，從網上曝光的照片可見，現身石家莊某寺廟拍攝的鹿晗身穿粉色系皮衣搭配牛仔褲，五官精緻，皮膚白皙，整個人狀態不錯，似乎沒有受到最近分手傳聞影響。而在日前，關曉彤被發現頭戴Cap帽現身四川樂山大佛禪院，疑是私人行程，從曝光照片所見，她在寺廟工作人員帶領下進行活動。

報導稱，鹿晗和關曉彤雖不是同時間現身同寺廟，但都在寺廟進行活動，令網民們認為太巧合了，總覺得他們根本沒有分手，至今亦沒有就事件對外作出任何回應。知情人士透露，關曉彤近年頻繁造訪寺廟，更在採訪中強調「永遠信賴自己」，展現從「國民閨女」到事業女強人的蛻變。

據報導，有內娛製片人在日前談及鹿晗及關曉彤之事時，他就公開表示他們二人目前還沒有分手，一舉一動都備受關注。

關曉彤日前現身四川樂山大佛禪院疑是私人行程。（取材自微博）
關曉彤日前現身四川樂山大佛禪院疑是私人行程。（取材自微博）

鹿晗 香港

上一則

周星馳「女足」開工紅包價碼 讓網民改觀

延伸閱讀

歸國人氣貓熊「福寶」去年身體不適 靜養百日後首次見客

歸國人氣貓熊「福寶」去年身體不適 靜養百日後首次見客
鄭爽準備復出？回應已還2.99億人民幣欠款

鄭爽準備復出？回應已還2.99億人民幣欠款
「左耳」編劇饒雪漫：蘇有朋選角 絕不用整容演員

「左耳」編劇饒雪漫：蘇有朋選角 絕不用整容演員
關曉彤遭爆與鹿晗分手 她說「挺忙的」、陳赫幫倒忙

關曉彤遭爆與鹿晗分手 她說「挺忙的」、陳赫幫倒忙

熱門新聞

黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

2025-03-24 22:26
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
吳謹言據傳有「十幾個劇本在排隊」。(取材自微博)

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

2025-03-23 07:00
迪士尼真人版「白雪公主」電影21日在加州洛杉磯首映。(路透)

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

2025-03-21 21:06
金賽綸(右)1月曾在社群上傳疑似婚紗照。圖／摘自IG

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

2025-03-19 08:54

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由