白敬亭告別「桑延」 新劇變身開掛刑警

白敬亭繼「天選桑延」後，將挑戰擁有神奇時間循環能力的刑警。(取材自微博)

大陸男星白敬亭搭檔章若楠 主演的「難哄」日前收官，當觀眾還沉溺在白敬亭「天選桑延」光環中，他的新劇「不眠日」已發布首支預告，該劇劇情腦洞大開引入「五次重啟」規則，讓不少人想起白敬亭2022年初的爆款劇「開端」，他為了拯救爆炸公車上所有人的性命，陷入無盡的循環中。

「不眠日」中，白敬亭扮演刑警路天峰，他擁有神奇的時間循環能力，手握「同一天迴圈五次」的逆天能力。

曾和白敬亭合作過「南來北往」的導演劉璋牧表示，「合作之前，我認為他是一位流量明星，合作完之後，我認為他是一位優秀的演員；這次又合作完之後，我覺得他是富有創造力並且非常成熟的專業演員。我相信大家會看到一個完全不一樣的白敬亭」。

劉璋牧說，「循環一共五次，從0點開始，24點結束，不管你在哪裡，零點都會重啟，記憶也會跟著重啟。普通人對前幾次時間日中，如果有案子發生，他可以通過前四次去演練，找到線索和證據去破案，或者阻止犯罪。這一天稱為『不眠日』」。

預告中，只見白敬亭穿著一身警服站在審訊室，眼神冷冽甩出一句，「你重啟時間，我重啟正義」，不少網友看了直呼，「這哪是迴圈，這是開掛」。

據悉，白敬亭為了詮釋刑警角色，提前三個月泡在警隊體驗生活，格鬥、射擊、痕跡鑑定樣樣真學。一場追兇戲，他連續翻滾十幾次，撞得渾身瘀青，導演才喊卡。