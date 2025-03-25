張頌文形象再受創？把粉絲信丟出車窗 網轟：不演了

張頌文被拍到公然將粉絲所寫信件扔出車外。(取材自微博)

大陸男演員張頌文 2023年以電視劇「狂飆」中的黑老大高啟強暴紅，一向給人謙遜有禮印象的他，去年底突遭女星姜塵 影射家暴、出軌等醜聞， 一度引發軒然大波，近日他又被拍到公然將粉絲所寫信件扔出車外，影片引發外界譁然。

從網上瘋傳影片可見，當時張頌文正準備搭乘保母車離開，接著有女粉絲將手中的信封放進車內，隔不到五秒鐘，這個信封便被丟出車窗外，過程全都被拍下，「張頌文把粉絲的信扔出車窗」瞬間登上熱搜。

對此，不少網友熱議，「主要是這個行為和他以前表現出來的人設不符」、「除非這信有毒，要不我不理解他的行為」、「下次往裡面扔金條試試，就不會被扔出來了」、「演都不演了，人品差沒擔當」、「這麼重的信一看就知道不只是一個粉絲的信，很多家粉絲都會派一個代表，把信集合統一給」。

不過也有網友替張頌文緩頰，稱這名女粉絲其實是私生飯，第一天尾隨張頌文到車庫附近並將摺好的白花丟進去車內，導致第二天張頌文丟信事件；還有人說，「隨便往人家車窗裡丟東西誰不害怕，那麼重那麼大一個東西看著也不像信，誰知道萬一塞了什麼東西」、「粉絲這樣真的好煩啊！有種道德綁架的感覺」。

對此，劇組工作人員楊濤出面為張頌文打抱不平，解釋當時袋子剛好被丟到張頌文身上，而且分量有點重，當他緊張地要上前確認狀況時，袋子就從車內被丟了出來，此舉是基於安全考量，但事後他們還是統一收取了信件。

工作人員並強調，張頌文私下對粉絲非常好，「本不想說什麼，但看著網上罵什麼的都有，心理有一股無名的火」，所以出面還原現場狀況。