「東八先生」性騷女演員後神隱3年… 張翰抖音曝近況

「霸總專業戶」張翰沉寂三年，在抖音曝光近況。(取材自微博)

大陸男星張翰曾演過「一起來看流星雨」、「杉杉來了」、「溫暖的弦」，被稱霸總專業戶，沒想到2022年一部「東八區的先生們」中的「襲胸、扯內衣肩帶」橋段，讓他口碑崩塌，也因此神隱了三年。近日，張翰突然更新抖音 平台，疑似宣告回歸。

帳號沉寂許久的張翰突然更新，發布一條以自己「終於找回登錄密碼」為主題的惡搞短視頻，網友激動表示，「你可算想起來了」；時隔兩日，張翰透過影片回應長達三年的社群帳號停更狀態。

他在影片中分享表演、閱讀、運動、開車兜風等生活點滴，並透過旁白說「我知道很多人想問我這段日子在幹嘛，雖然三年沒更新動態，但每天都有在認真生活，感受生活的溫度」。

他更表示，這段時間是「在和自己賽跑」，未來也會不斷挑戰與完善自我，成為更好的人。不過他也透露「最近骨折了，也只能在日子裡漫步，期盼康復」。

據悉，張翰自從「東八區的先生們」後，就消失於各大社群平台，也沒再推出新作品。該劇之所以引發爭議，是因為身兼編劇、出品人與主演的張翰，在劇中扯女主內衣肩帶、手碰胸部，還有床戲時大腿夾住對方的畫面，引發觀眾質疑性騷擾 ，最後遭多個平台下架。

張翰時隔3年回歸社交平台，網友褒貶不一，有粉絲喊「一直在等你，永遠支持你」，但也有不少網友吐槽，「根本沒人在意你」，還有人重提他2007年強行駕車將交警拖行了100多米的舊事，一度掀起熱議。