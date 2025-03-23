我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

高至霆「北上」變普通人 上演運河畔「花街少年」故事

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高至霆在「北上」中飾演運河「花街少年」周海闊。(取材自微博)
高至霆在「北上」中飾演運河「花街少年」周海闊。(取材自微博)

由徐則臣「茅盾文學獎」作品改編的電視劇「北上」近日才大結局，該劇以運河沿岸一群少年從相知相伴到分離重聚的人生軌跡為脈絡，展現了個人成長、時代變遷的無奈。劇中，飾演運河「花街少年」周海闊的演員高至霆受訪時表示，自己此前塑造過的大部分角色是寸頭、幹練有些鋒芒的角色，有警察、運動員、殺手，但這次的角色是一個從小在運河邊長大，生活在長輩和小伙伴們關心中的人物，是個比較沉穩的普通人。

新京報報導，「北上」講述了六位「90後」青年，在時代變革的背景下，成長、創業為了夢想「北上」 拚搏，又在大運河申遺成功後回歸故鄉的故事。在這個故事裡，有運河畔幾個家庭鄰里互助的生活溫情，有長輩們的事業、感情危機，也有少年成長青春友誼的趣事。高至霆表示，最初接觸「北上」這個故事時，最吸引他的就是這些豐富的生活細節。

在朋友面前，周海闊是個穩重、講情義的人，他處事冷靜，每當遇到問題，都能夠沉穩地思考並尋找解決辦法。而他在家裡又是一個善解人意的存在，他理解母親追求夢想，鼓勵媽媽勇敢追夢，同時他考慮到父親性格執拗，怕父親一個人撐不住，所以跟小伙伴們說如果父母離婚，他會堅定地跟父親生活。

高至霆認為，「花街少年」們之間的友誼是很讓人羨慕的，他們在運河邊的花街一同長大，從小一起玩耍、打鬧，這種一起長大的友誼是非常純粹、沒有絲毫雜質的。他們有毫無保留的信任，所以在各自遇到困難的時候，大家都會想辦法幫助，互相支持，這種友誼是經得起時間考驗的。

他提到，周海闊與以往飾演過的角色很不一樣，他很多表達方式都是很內斂的，需要在細節上有細膩的處理，收穫就是有些角色「藏」著演能讓情感更有張力。

高至霆還提到最難忘的一場戲是和前輩們的對手戲，比如周海闊的爺爺王學圻老師和爸爸李乃文老師，他們會毫無保留地和他交流對劇本的理解，以及在表演過程中的一些思考，對他來說都是很受用的。

上一則

楊祐寧老婆又懷孕 結婚5年抱三胎 大喊「要生4個」

下一則

陳妍希離婚快樂…斷開陳曉1個月 黏歐陽娜娜遊北京

延伸閱讀

維護運河區域安全 美國將與巴拿馬聯合軍演

維護運河區域安全 美國將與巴拿馬聯合軍演
一洲焦點／川普小澤通話、北京為運河發火、甘迺迪檔案

一洲焦點／川普小澤通話、北京為運河發火、甘迺迪檔案
WSJ：李嘉誠賣巴拿馬運河港口資產 習近平震怒

WSJ：李嘉誠賣巴拿馬運河港口資產 習近平震怒
擴大駐巴拿馬美軍 白宮指示研議 方案還含武力奪取運河

擴大駐巴拿馬美軍 白宮指示研議 方案還含武力奪取運河

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
影帝金哈克曼（左）與妻子荒川於1993年的影像。(美聯社)

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

2025-03-16 09:05
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消