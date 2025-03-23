高至霆「北上」變普通人 上演運河畔「花街少年」故事

高至霆在「北上」中飾演運河「花街少年」周海闊。(取材自微博)

由徐則臣「茅盾文學獎」作品改編的電視劇「北上」近日才大結局，該劇以運河沿岸一群少年從相知相伴到分離重聚的人生軌跡為脈絡，展現了個人成長、時代變遷的無奈。劇中，飾演運河「花街少年」周海闊的演員高至霆受訪時表示，自己此前塑造過的大部分角色是寸頭、幹練有些鋒芒的角色，有警察、運動員、殺手，但這次的角色是一個從小在運河邊長大，生活在長輩和小伙伴們關心中的人物，是個比較沉穩的普通人。

新京報報導，「北上」講述了六位「90後」青年，在時代變革的背景下，成長、創業為了夢想「北上」 拚搏，又在大運河申遺成功後回歸故鄉的故事。在這個故事裡，有運河畔幾個家庭鄰里互助的生活溫情，有長輩們的事業、感情危機，也有少年成長青春友誼的趣事。高至霆表示，最初接觸「北上」這個故事時，最吸引他的就是這些豐富的生活細節。

在朋友面前，周海闊是個穩重、講情義的人，他處事冷靜，每當遇到問題，都能夠沉穩地思考並尋找解決辦法。而他在家裡又是一個善解人意的存在，他理解母親追求夢想，鼓勵媽媽勇敢追夢，同時他考慮到父親性格執拗，怕父親一個人撐不住，所以跟小伙伴們說如果父母離婚，他會堅定地跟父親生活。

高至霆認為，「花街少年」們之間的友誼是很讓人羨慕的，他們在運河邊的花街一同長大，從小一起玩耍、打鬧，這種一起長大的友誼是非常純粹、沒有絲毫雜質的。他們有毫無保留的信任，所以在各自遇到困難的時候，大家都會想辦法幫助，互相支持，這種友誼是經得起時間考驗的。

他提到，周海闊與以往飾演過的角色很不一樣，他很多表達方式都是很內斂的，需要在細節上有細膩的處理，收穫就是有些角色「藏」著演能讓情感更有張力。

高至霆還提到最難忘的一場戲是和前輩們的對手戲，比如周海闊的爺爺王學圻老師和爸爸李乃文老師，他們會毫無保留地和他交流對劇本的理解，以及在表演過程中的一些思考，對他來說都是很受用的。