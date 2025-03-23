我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

張藝興蓬頭垢面演聾人爸 揪心預告看哭網：衝拿獎來的

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張藝興扮聾人爸爸，演技獲讚。（取材自微博）
張藝興扮聾人爸爸，演技獲讚。（取材自微博）

從歌手跨界演戲的男星張藝興，近年來的表現有目共睹，包括電視劇「掃黑風暴」、電影「孤注一擲」都給人留下深刻印象。最近，張藝興又有新片「不說話的愛」將上映，據悉，他顛覆偶像形象，飾演聾人爸爸，催淚演出讓不少網友大呼「這次是衝著拿獎來的」。

「不說話的愛」是根據愛奇藝一檔青年導演創作真人秀「開拍吧」中的同名短片改編，講述講述聾人小馬（張藝興飾）和女兒木木（李珞桉飾）彼此為伴，木木並替爸爸和外界溝通、接活賺錢。然而隨著木木的長大，她必須融入聽人的世界，兩人形影不離的生活即將被打破。就在此時，一個專門利用聾人犯罪的團夥盯上了小馬，愛女心切的他一步步被騙入了犯罪的深淵。

張藝興為了詮釋聾人爸爸角色，全程素顏演出且蓬頭垢面，且為了更貼近角色，他更親自跟手語老師學習手語，就連空檔期間都不忘認真學習練習。

預告中，有一場法庭的戲分，張藝興為了保護女兒而為他人頂罪，激動情緒、聲嘶力竭地跪下來向法官認罪，絕望流淚展現出絕的無力感，將父親的「保護欲」演得淋漓盡致，惹哭不少網友。

網友紛紛留言表示，「演得真好」、「感染力好強」、「心都要碎了」等，演技再一次獲得肯定。

有網友分析，「不說話的愛」這般題材對演技的考驗，往往在獎項評選時更具優勢，因此看好張藝興問鼎各電影獎項。

上一則

林淑容獻唱2經典曲致敬瓊瑤 合體林俊逸大玩模仿秀

下一則

戴佩妮小巨蛋開唱 2大女星鬧場被嫌吵

延伸閱讀

曾演「人民的名義」中國女星高英69歲病逝

曾演「人民的名義」中國女星高英69歲病逝
蓬頭垢面演聾人爸爸… 張藝興甩偶像包袱 揪心預告看哭網友

蓬頭垢面演聾人爸爸… 張藝興甩偶像包袱 揪心預告看哭網友
華埠深夜尾隨槍殺案 19歲第二嫌落網

華埠深夜尾隨槍殺案 19歲第二嫌落網
孟晚舟點讚妹妹姚安娜新劇：支持你的我們，一直都在

孟晚舟點讚妹妹姚安娜新劇：支持你的我們，一直都在

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
辛雲來的顏值遭到網友吐槽。(取材自微博)

「墨雨」同作者復仇劇開播… 男主被嫌古裝醜男 女主濾鏡開過頭

2025-03-19 22:35
影帝金哈克曼（左）與妻子荒川於1993年的影像。(美聯社)

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

2025-03-16 09:05
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消