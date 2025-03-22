「怒水西流」王迅難得演壞人 黃渤讚戲路更寬

首映會上，黃渤調侃王迅(圖)「對自己夠狠」。(取材自微博)

犯罪懸疑電影「怒水西流」日前在北京舉行首映，編劇、導演馮勇沁，領銜主演王迅、李春嬡、呂曉霖，主演匡牧野，以及「HB+U新導演助力計畫」發起人黃渤亮相；身為多年搭檔，黃渤調侃王迅「對自己夠狠」，但他也高度肯定了好兄弟的突破，「迅哥真的不容易，我們都是演員，深知能碰到一個真正屬於自己的角色有多難。」

中新網報導，首映會上，主演們手持神祕線索牌，與現場觀眾交流，分享每個角色背後的複雜人性，幫助觀眾從多維度理解影片角色的立意。導演馮勇沁暴露創作初心，「愛的貧瘠會讓惡滾惡，但人心中的光會一直在」。

值得一提的是，以喜劇形象深入人心的王迅，這次飾演心理扭曲的反派角色。海報中，王迅在劉敏濤背後陰鷙凝視的表情令觀眾脊背發涼，黃渤透露這其實是抓拍瞬間：「當演員心中的人物生長得足夠成熟，開始真正相信這個人物時，就會自然流露出一些獨特的東西。」

黃渤稱讚，「大家一直覺得迅哥以往多出演喜劇，給大家帶來很多歡樂，但其實隨著表演經驗的不斷積累，他的戲路越來越寬。這次他敢接下這樣的角色，本身就很厲害，信念感十足。」

王迅坦言，接這個角色的時候其實「有點怕」，「這種角色要是演不好，真的感覺自己都要『瘋了』。演員都希望能有更多嘗試的可能性，我之前也演過不少壞人，但像這樣的角色還是頭一回。」他透露，決定接下這部戲，是被劇本層次打動，這樣一個看似瘋狂、癲狂、內心扭曲的人物，背後其實有著不為人知的傷痛。王迅還說，這次這個角色，觀眾看完可能會從骨子裡「恨」他。