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逼保母離職前掃廁所 林峯老婆挨轟不尊重人

娛樂新聞組／綜合報導
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林峯妻子張馨月近日因為保母事件遭網友痛批。(取材自微博)
林峯妻子張馨月近日因為保母事件遭網友痛批。(取材自微博)

香港藝人林峯與大陸模特兒出身的張馨月於2019年結婚，婚後育有一女。近日，張馨月在直播時，先是透露家中帶孩子的保母要離職了，接著便在保母離開前要求兩度檢查行李，引來網友砲轟「太不尊重人」。

張馨月近日在直播時提到家中要換保母，正在化妝的她，突然叫住保母，並要求「讓媽媽檢查行李」，保母當下訝異表示行李箱已由新到任保母檢查過，但張馨月依然堅持「讓我媽看一下，都是這樣的流程」；而保母正要離開時，張馨月突然要求保母收拾留上洗手間，似乎要用盡對方最後一刻。

而當保母詢問工資時，張馨月則表示會在直播結束後轉帳給對方，不必擔心。

這段影片被PO上網後，引起全網憤怒，紛紛痛批，「非常不尊重人，尖酸刻薄」、「檢查行李可以理解，但人家要走了你還讓人家回來清理浴室」；甚至有網友拿張馨月與林峯前任女友吳千語對比，喊話林峯，「老婆是自己選的，生活是自己過的」。

但也有網友替張馨月說話，「正常啊，之前請的保母下戶前會主動打開行李箱給我們看，說是服務公司有規定」。

據悉，張馨月2010年參加內衣模特大賽獲得亞軍，2019年1月演出「魅途」，同年12月與林峯结婚，她在2021年因參加真人秀綜藝「妻子的浪漫旅行第五季」再次獲得外界關注。

此前，她曾因在社交平台上分享名牌包包而被指炫富，對此她曾公開回應，強調自己有能力過上這樣的生活水平，並表示不希望他人將自己的認知強加於她。

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