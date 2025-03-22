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蓬頭垢面演聾人爸爸… 張藝興甩偶像包袱 揪心預告看哭網友

娛樂新聞組／即時報導
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張藝興扮聾人爸爸，演技獲讚。（取材自微博）
張藝興扮聾人爸爸，演技獲讚。（取材自微博）

從歌手跨界演戲的大陸男星張藝興，近年來的表現有目共睹，包括電視劇「掃黑風暴」、電影「孤注一擲」都給人留下深刻印象。最近，張藝興又有新片「不說話的愛」將上映，據悉，他顛覆偶像形象，飾演聾人爸爸，催淚演出讓不少網友大呼「這次是衝著拿獎來的」。

「不說話的愛」是根據愛奇藝一檔青年導演創作真人秀「開拍吧」中的同名短片改編，講述講述聾人小馬（張藝興飾）和女兒木木（李珞桉飾）彼此為伴，木木並替爸爸和外界溝通、接活賺錢。然而隨著木木的長大，她必須融入聽人的世界，兩人形影不離的生活即將被打破。就在此時，一個專門利用聾人犯罪的團夥盯上了小馬，愛女心切的他一步步被騙入了犯罪的深淵。

張藝興為了詮釋聾人爸爸角色，全程素顏演出且蓬頭垢面，且為了更貼近角色，他更親自跟手語老師學習手語，就連空檔期間都不忘認真學習練習。

預告中，有一場法庭的戲分，張藝興為了保護女兒而為他人頂罪，激動情緒、聲嘶力竭地跪下來向法官認罪，絕望流淚展現出絕的無力感，將父親的「保護欲」演得淋漓盡致，惹哭不少網友。

網友紛紛留言表示，「演得真好」、「感染力好強」、「心都要碎了」等，演技再一次獲得肯定。

有網友分析，「不說話的愛」這般題材對演技的考驗，往往在獎項評選時更具優勢，因此看好張藝興問鼎各電影獎項。

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