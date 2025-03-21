王寶強回歸螢幕 圍棋老師淪罪犯 與警察兄長正邪對決

王寶強(左)在新劇中與陳明昊飾演的警察兄長，展開正邪對決。（取材自微博）

42歲的內地演員王寶強，拍過多齣膾炙人口的電影，演技備受讚賞，近日他回歸演出劇集「棋士」，講述他由一名教棋老師的小人物，一步步踏上犯罪之路，跟警察兄長崔偉（陳明昊飾演），展開黑白正邪對決。

香港 01報導，故事講述小鎮上一名普通的圍棋老師崔業（王寶強飾），在一次信用社搶劫案中，不幸被劫持為人質。為了自保，他不得不協助劫匪逃脫警方的追捕。然而，在這個過程中，他發現自己的圍棋天賦可以用於犯罪，在生活壓力下，他踏上了犯罪之路，與希望他能迷途知返的警察兄長分道揚鑣，愈行愈遠，互相鬥智鬥力，是近年罕見高質的懸疑犯罪劇集。

揚子晚報報導，官方同步釋出定檔預告及群像海報，來自本世紀初獨特的年代質感，黑與白、善與惡、秩序與混亂之間的分野和博弈令人屏息以待。

官方公布的定檔預告用緊湊方式，讓觀眾對劇中主要人物性格和命運的複雜程度有所了解，劇集質感更是可見一斑。王寶強飾演的崔業以樸實、木訥的形象出場，不論是被認出時的誇張掩飾，還是被學生捉弄、被當眾奚落，被哥哥審問，妻子被騷擾時的窘迫，都展現出十足的小人物本色。

而伴隨著「我無法把心思只放到棋盤上」的轉變，大量的犯罪場面開始上演，他的臉孔也開始愈發深沉、令人難以捉摸。

相較之下，哥哥崔偉雖然身分受到社會的認可，卻也處處受到圍困，在審訊時面對嫌犯一句「你也在籠子裡」的沉默，和在餐桌前反覆大喊「我知道！」的崩潰，無不體現出人物複雜迷茫的內心世界。同日公布的群像海報中，眾人坐立難安，面色各異，背景中已經泛黃的指紋和犯罪記錄，似乎意味著他們身處一個延宕多時的謎局當中。

而分居畫面上下的，則是崔業那截然相反的兩張面孔，作為一切的「肇始者」，他是如何從一名普通圍棋老師變成遊走瘋狂邊緣的犯罪策劃師？引人無限遐想。

在「棋士」當中，南方小城並非只是故事進行的裝飾背景，其真實可觸的生活氣息與故事的深層內容相關。在充滿大量機會的社會中，人性中的光明和黑暗都被放大，做出的抉擇也愈發極致。故事主線案情背後，是以崔業為代表的小人物在不由自主之中，憑藉自身有限的經驗，和無限幽微的人性去應對不可控的生活狀態。

值得注意的是，「棋士」並未採用古板正統的呈現方式，而是在維持寫實基調之上做出突破創新。劇中真實展現小人物被迫遭遇的荒誕處境，以及在應對這些處境時的手足無措，頗具黑色幽默氣質，讓人在發笑之後亦有深思；而劇中穿插的大量生活細節，也帶領觀眾們沉浸到南方小城鎮獨有的濃鬱氛圍中，在與人物的深度共情當中深化對生活與命運的感受。

「棋士」優秀的幕後班底，保證了其敘事創新、畫面製作等能以最佳品質呈現於觀眾面前。本劇監製由韓三平、王寶強聯手出任。其中，韓三平作為中國影視行業的領導人物，多年來與中國頂尖的影視創作者合作，導演、監製、出品了大量具有世界級影響力和藝術水準的影視作品；而王寶強作為極具知名度的大銀幕與小熒幕全面發展的演員，近年來更以導演作品「八角籠」中受到廣泛認可，12年後觀眾將帶來廣泛認可。此番實力班底坐鎮，為內容品質、創新表達保駕護航，作品全貌值得期待。