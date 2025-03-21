趙露思邀馬伯騫上節目 桑家兄妹合體 夢回「偷偷」

馬伯騫（左）、趙露思兄妹檔同框，網友夢回「偷偷藏不住」。(取材自微博)

曾在電視劇「偷偷藏不住」中飾演「桑延」、「桑稚」兄妹檔的馬伯騫、趙露思 ，近日罕見同框了。從趙露思在社交平台曬出的照片可見，兩人在雪地中開心合影，這樣的畫面讓不少網友大呼「夢回『偷偷藏不住』」、「好可愛的桑家兄妹」。

趙露思、陳哲遠主演的甜寵劇「偷偷藏不住」2023年播出後大火，除了男女主角超甜戀愛線，趙露思和「哥哥」馬伯騫的兄妹情也引起不小回響，尤其兩人頻頻在劇中鬥嘴、打鬧，好默契也延升到了戲外。

近日，趙露思錄製公益實境秀「小小的勇氣」，節目中第一位嘉賓竟然就是馬伯騫。從趙露思曬出的照片可見，她身穿棕色泰迪熊大衣，搭配棒球帽和黑色毛絨耳罩，「哥哥」馬伯騫則以一身黑色短款羽絨外套亮相，兩人簡直就像在演偶像劇。

網友看到兩人合體開心極了，紛紛表示，「哥哥妹妹見面啦」、「永遠是最好的兄妹」、「特別萌的兩個寶寶」。據悉，這也是結束「偷偷藏不住」宣傳期後，兄妹檔首度合體。

很多人不知道，憑藉歌唱選秀節目出道的馬伯騫，畢業於美國南加州大學 ，是個不折不扣的學霸。當初接到「桑延」這個角色時，馬伯騫一度因為「桑延太完美了，離我好遠」拒演，不過他靠著自然不做作的演技，受到廣大觀眾喜愛，而他疼愛妹妹「桑稚」的行徑也被封為「寵妹狂魔」。