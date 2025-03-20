62歲葉童當「浪姐」是6季最老「最帥許仙」頂白髮教穿搭

62歲葉童是6屆浪姐中年齡最大的一位。（取材自微博）

葉童以62歲高齡參加中國芒果TV「乘風2025」（簡稱浪姐6），成為該節目6季以來年齡最大一位。雖然貴為香港 金像獎影后，她不但每天排練到凌晨5時，還因為幽默搞笑獲得「反差最大姐姐」稱號，而無論髮型、衣著和言行，葉童優雅又符合年齡的妝扮，根本教科書等級。

葉童曾在「倚天屠龍記」分飾殷素素、趙敏，也曾演過「笑傲江湖」、「碧海情天」，1992年到中國拍「新白娘子傳奇」，扮演「許仙」的她，和「白娘子」趙雅芝是經典CP。

這回62歲葉童參演「浪姐6」，即便頭銜嚇人，卻沒擺明星架子，總是笑容滿面，不但主動表示「可以不睡覺」，還每天排練到凌晨，連年紀比她輕的姐姐都感嘆：「為什麼妳活力比我們還多？」過去扮演的「許仙」優雅深情，但錄影時表現出調皮一面，更因排練強度過大「哭掉睫毛」，怒髮衝冠的「許仙頭」還成為表情包。

葉童的「許仙頭」。（取材自微博）

此外有一段是葉童在海邊打給梁家輝，感謝過去合作時他對自己的鼓勵，講著講著還落淚，節目組這個安排雖然有點刻意，但也讓她堅強外表下脆弱一面展露無遺，吸納更多喜愛。

葉童各種合宜妝扮。（取材自微博）

葉童很早就白了頭髮，但她並未刻意染色，而無論是私下遇見粉絲，或是對外的衣著造型，都給恐懼年華老去的女人上了一課。許多中老年女人不但染髮，還愛剪妹妹頭裝年輕，衣著扮嫩風，為省錢選擇廉價服飾，但鬆垮的嘴邊肉、發福的身材往往曝露缺點；反觀葉童，身材清瘦的她衣著合宜，配色簡潔，髮型也俐落顯得瀟灑，每次現身，總流露一種「歲月靜好」之感。