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趙麗穎12年前評價「都教授」神預言金秀賢反差大

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎12年前神預言「都教授」金秀賢。（取材自微博)
趙麗穎12年前神預言「都教授」金秀賢。（取材自微博)

韓國明星金秀賢因被爆和當年還是未成年的金賽綸交往引爆爭議，當年他是28歲，而女方是15歲，而金賽綸更選在金秀賢的生日結束自我，更讓金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底，有網友翻出女星趙麗穎12年前犀利點評金秀賢言論，直呼是神預言。

金秀賢12年前因「來自星星的你」走紅全亞洲，台灣、大陸、泰國、菲律賓等都非常有人氣，劇中飾演活了400年的外星人教授「都敏俊」，劇中專情護妻形象，擄獲大批粉絲的心。當時在「陸貞傳奇」嶄露頭角的趙麗穎，在「超級訪問」中面對「如何看待都教授現象」的提問，趙麗穎表示：「看韓劇太多的女生，會把現實和戲劇混淆。她們渴望遇見都敏俊那樣的完美男人，但現實中的金秀賢根本不是劇中模樣，這種落差最終只會帶來失望。」

趙麗穎過去訪談片段被翻出，網友表示：「姐這個評價真的是特別正確」、「她當年這樣的言論，全都被黑的體無完膚，現在看趙麗穎三觀是真的正」、「真不愧是清醒大女主角，太有覺悟了」。

金秀賢在大陸原本人氣極高，有大陸網友聲稱，自己發布的金秀賢相關貼文都疑被金秀賢公司刪除，因為網友去向平台申訴，平台則回應貼文是「被相關權利人實名投訴，投訴人稱該內容『含有不實信息』」。據悉，平台申請刪文需相關權利人實名申訴，也就是需要金秀賢公司或是本人申請。網友則說：「全面抵制不用查」、「還有人看到這樣的行為還可以挺下去嗎」、「趕快道歉吧」。

金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底。（取材自Instagram）
金秀賢陷入醜聞風暴，讓他多年建立的好形象掉到谷底。（取材自Instagram）

金秀賢 趙麗穎 金賽綸

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