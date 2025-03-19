王星越「天選古人」 吳謹言貼臉對視說4字 導演故意加的

吳謹言（左）近貼王星越。（圖／中視提供）

23歲王星越曾演出「寧安如夢」、「周生如故」等劇，在「墨雨雲間」他飾演能文能武，看似腹黑卻鐵漢柔情的肅國公一角，一路守護女主吳謹言，魅力爆表。王星越因長相俊秀，被網友譽為「天選古人」。

劇中男女主角有一場雨中對戲，吳謹言藉著酒意，貼臉對著王星越說「你真好看」，據說這句台詞，是現場臨時加上，吳謹言透露，原本劇本裡沒有，走戲當下導演被王星越的外貌征服，所以加上這4個字，她還打趣地說「不加說不過去」。

作為「墨雨雲間」男一號，王星越自我要求甚高，有一場他和女主角吳謹言冒險到礦坑查探，應劇情他要脫掉上衣給吳謹言換上，雖然只是短短幾秒裸上身的鏡頭，他等戲時狂做伏地挺身，讓肌肉充血結實，拍出來的效果相當吸睛。而吳謹言接受訪問時透露拍攝特寫鏡頭時，導演讓她休息，所以沒能看到，這也讓人一度好奇是否王星越要求清場，但吳謹言卻認為不可能：「他應該愈多人看愈開心。」連王星越也否認：「我那時期（身材）還可以。」對自己的狀態頗有信心。

王星越和吳謹言進劇組的第一場戲，是王星越奪走吳謹言的玉珮，女生心急想要搶回，兩人便靠在一塊，這讓吳謹言對王星越的演技很是讚嘆，「他年紀小，但對於角色進入的很快。」吳謹言更直誇王星越拍攝第一天就留下劇中名場面:「上一秒王星越，下一秒蕭蘅，很厲害」。