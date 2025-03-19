我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

港星洪朝豐才割舌頭續命 又爆頸部藏4顆癌細胞

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
港星洪朝豐曬出自己頸部腫脹的照片。（取材自Threads）
港星洪朝豐曬出自己頸部腫脹的照片。（取材自Threads）

65歲港星洪朝豐於2017年罹患舌癌與淋巴癌後，切除一半舌頭順利保命，但沒想到近日卻無預警在Threads曬出自己「頸部異常腫脹」的照片，令人看的膽戰心驚。

洪朝豐在文中表示：「我頸上的疤痕很嚇人，醫生在這裡取出24粒淋巴結，其中4粒藏有癌細胞；喉嚨還有個造口，幫助手術時呼吸，還未完全復原。」另外，洪朝豐也指出，自己罹癌7年一覺夢醒，醒來不知身在何方，讓他無奈感嘆：「一切都很險呀。」

而在文章發出後，不少粉絲相繼留言，洪朝豐再發聲指出：「7年前因為舌癌、淋巴癌，我做了個大手術，將半邊舌頭割去，然後，用大腿內側的組織補上，又在左頸開刀，取出24粒淋巴結，其中4粒藏有癌細胞。手術後，左邊面頰極為腫脹，頸項割開一條長長的疤痕，非常嚇人，然後是30次電療，我存活下來。」

洪朝豐在60歲宣布「出櫃」。他在臉書公開坦承自己是同性戀，坦言他是天生的雙性戀者，結過婚，也曾跟男生、女生交往，1999年跟劉鑾雄的前妻、曾為香港第二女首富的寶詠琴分手後，就成為百分百的同性戀者。

癌細胞 同性戀 香港

上一則

大學生教他「怎麼唱歌」 陶喆苦笑：任他擺布

下一則

「辣媽辣妹」隔22年再續母女緣 這次互換靈魂更瘋狂

延伸閱讀

許光漢談遠距離戀愛 深情告白：妳不來，我就飛去找妳

許光漢談遠距離戀愛 深情告白：妳不來，我就飛去找妳
曾客串「繁花」… 溫兆倫內地商演 師奶粉夾道歡呼

曾客串「繁花」… 溫兆倫內地商演 師奶粉夾道歡呼
植化素大閱兵／黃橙色保護眼睛 紅色降低心血管風險

植化素大閱兵／黃橙色保護眼睛 紅色降低心血管風險
曾客串「繁花」…90年代當紅港星 內地參加活動惹騷動

曾客串「繁花」…90年代當紅港星 內地參加活動惹騷動

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？