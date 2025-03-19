港星洪朝豐才割舌頭續命 又爆頸部藏4顆癌細胞

港星洪朝豐曬出自己頸部腫脹的照片。（取材自Threads）

65歲港星洪朝豐於2017年罹患舌癌與淋巴癌後，切除一半舌頭順利保命，但沒想到近日卻無預警在Threads曬出自己「頸部異常腫脹」的照片，令人看的膽戰心驚。

洪朝豐在文中表示：「我頸上的疤痕很嚇人，醫生在這裡取出24粒淋巴結，其中4粒藏有癌細胞 ；喉嚨還有個造口，幫助手術時呼吸，還未完全復原。」另外，洪朝豐也指出，自己罹癌7年一覺夢醒，醒來不知身在何方，讓他無奈感嘆：「一切都很險呀。」

而在文章發出後，不少粉絲相繼留言，洪朝豐再發聲指出：「7年前因為舌癌、淋巴癌，我做了個大手術，將半邊舌頭割去，然後，用大腿內側的組織補上，又在左頸開刀，取出24粒淋巴結，其中4粒藏有癌細胞。手術後，左邊面頰極為腫脹，頸項割開一條長長的疤痕，非常嚇人，然後是30次電療，我存活下來。」

洪朝豐在60歲宣布「出櫃」。他在臉書公開坦承自己是同性戀 ，坦言他是天生的雙性戀者，結過婚，也曾跟男生、女生交往，1999年跟劉鑾雄的前妻、曾為香港 第二女首富的寶詠琴分手後，就成為百分百的同性戀者。